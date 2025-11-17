Ancelotti confirma que Neymar sigue en la lista para el Mundial 2026

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, confirmó este lunes que Neymar Jr. sigue dentro del grupo de futbolistas que podrían estar en el Mundial de 2026, en la víspera del amistoso que la Canarinha disputará en Lille frente a Túnez. El atacante del Santos, ausente en la actual convocatoria, continúa bajo evaluación del cuerpo técnico.

“Neymar está en la lista de los jugadores que pueden ir al Mundial. Ahora tiene seis meses para llegar a la lista final. Nosotros le observaremos, como a otros, e intentar hacer la mejor convocatoria final posible de cara al Mundial”, señaló.

Ancelotti destacó que el jugador ya superó su lesión, pero deberá aprovechar el cierre del campeonato brasileño y el inicio de la próxima temporada para demostrar que puede volver a ser determinante.

“Se ha recuperado de la lesión y ahora tiene seis meses para recuperarse. Cuando acabe el campeonato en Brasil tendrá vacaciones y después podrá mostrar su calidad y también su condición física cuando empiece nuevamente el campeonato”, añadió.

La pentacampeona del mundo llega al duelo ante Túnez tras vencer 2-0 a Senegal en Londres, un partido que dejó buenas sensaciones al cuerpo técnico. Ancelotti confirmó que evalúa modificaciones en el once inicial.

“Estamos pensando en hacer algún cambio en el equipo para mañana… Podemos tener la entrada de Wesley en el lateral derecho. Queremos hacer un buen partido y seguir con la misma dinámica que ante Senegal”, explicó, destacando que la lesión de Gabriel lo deja fuera del encuentro.

