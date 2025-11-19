Repechaje para el Mundial 2026: fechas, formato y los países que luchan por los últimos cupos mundialistas

El sistema de clasificación al Mundial de 2026 incorpora un nuevo y emocionante Torneo de Repesca (o Play-off intercontinental) que otorgará las dos plazas finales a la Copa del Mundo ampliada. Este mini-torneo representa la última oportunidad para seis equipos de diferentes continentes de unirse a las 46 selecciones ya clasificadas.

Participantes: seis equipos de cinco confederaciones

El Play-off intercontinental contará con la participación de seis selecciones, provenientes de las siguientes confederaciones, que envían al equipo que mejor se clasificó fuera de los puestos de clasificación directa:

AFC (Asia) CAF (África) CONMEBOL (Sudamérica) OFC (Oceanía) CONCACAF (Dos equipos, uno por el quinto puesto y otro por el sexto)

Estructura del torneo y fechas clave

El formato será de eliminación directa en un territorio neutral para garantizar la equidad competitiva.

Sede: A confirmar (Estados Unidos, México o Canadá)

Fecha de Celebración :Marzo de 2026 (Ventana de partidos FIFA)

Premios: Dos cupos directos al Mundial 2026

El formato de los enfrentamientos

El Play-off se divide en dos fases que determinan los dos clasificados finales:

Definición de Cabezas de Serie: Los dos equipos mejor ubicados en el ranking FIFA de los seis participantes serán designados cabezas de serie y avanzarán directamente a la “Final” del repechaje. Los dos equipos restantes jugarán la Semifinal. Ronda de semifinales: Los cuatro equipos restantes (no cabezas de serie) se enfrentarán en dos partidos de eliminación directa. Ronda final (dos partidos): Los dos ganadores de las Semifinales se enfrentarán a los dos Cabezas de Serie preestablecidos. Los ganadores de estas dos finales obtendrán los dos cupos finales para el Mundial 2026.

Fecha del Sorteo

El sorteo que definirá los emparejamientos de las Semifinales y las Finales (incluyendo dónde se ubicarán los Cabezas de Serie) se realizará con la mayor antelación posible, una vez que la mayoría de los participantes estén definidos en sus respectivas confederaciones.

