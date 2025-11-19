Secretario del Ejército llega a Ucrania para conversar con Zelensky y reanudar negociaciones de paz

La administración Trump Se prepara para nuevas conversaciones con Ucrania en busca de negociaciones de paz luego de conocerse que el secretario del Ejército estadounidense, Daniel P. Driscoll, encabezará una misión para sostener una reunión con el presidente Volodimir Zelensky.

La agenda de Driscoll incluye diálogos con el Primer Ministro de Ucrania y altos mandos de las fuerzas armadas locales. El propósito se centra en discutir la posición actual de Washington sobre un eventual proceso de paz ante la actual guerra.

El coronel Dave Butler confirmó el inicio de las actividades mediante un comunicado oficial emitido el miércoles, señalando que “el secretario Driscoll y su equipo llegaron esta mañana a Kiev en nombre del gobierno en una misión de investigación para reunirse con funcionarios ucranianos y discutir los esfuerzos para poner fin a la guerra”, informó ABC News.

Reunión inusual que contaría con la aprobación rusa

Esta visita diplomática, inusual por estar liderada por un secretario de una rama militar, se produce luego de una conversación entre el presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance. Según explicó un funcionario estadounidense, aunque la diplomacia suele recaer en otros departamentos, se especula que el envío de un contingente militar podría ser visto con buenos ojos por Rusia.

A Driscoll lo acompaña el general Randy George, actual jefe del Estado Mayor del Ejército, y el general Chris Donahue, comandante del Ejército de Estados Unidos en Europa y África. El grupo también es integrado por el sargento mayor del Ejército, Michael Weimer, y el teniente general Curtis Buzzard, quien dirige el programa de asistencia militar estadounidense para Ucrania, reportó inicialmente The Wall Street Journal.

Aunque un funcionario comentó a ABC News antes del aterrizaje que existe la posibilidad de que en el futuro Driscoll se reúna con funcionarios rusos, el Kremlin ha negado cualquier agenda inmediata. Dmitry Peskov, secretario de prensa del presidente ruso, respondió a la prensa sobre posibles encuentros afirmando: “No, que yo sepa, no hay planes al respecto”.

