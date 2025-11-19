Sorteo del Repechaje al Mundial de 2026: equipos, horarios y dónde ver
El repechaje intercontinental se disputará entre el lunes 23 y el martes 31 de marzo de 2026
El Mundial 2026 presentará un repechaje intercontinental completamente renovado, dejando atrás las series tradicionales de ida y vuelta para dar paso a un mini-torneo directo y definitivo que otorgará los dos últimos cupos para la Copa del Mundo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.
La FIFA confirmó que el sorteo del repechaje, tanto para la UEFA como para el resto de las confederaciones, se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre en la sede del organismo en Zúrich, Suiza, a las 7:00 AM ET. Se puede ver el sorteo gratis en FIFA+
Así es el formato del repechaje intercontinental
El repechaje intercontinental se disputará en territorio mexicano, con sedes en Monterrey y Guadalajara, durante la ventana internacional de marzo de 2026. A diferencia de los formatos anteriores, esta edición reunirá a seis selecciones, divididas en dos llaves de tres equipos, con un sistema diseñado para privilegiar el ránking FIFA.
Los dos equipos mejor posicionados en la clasificación ingresarán directamente a las finales por el boleto mundialista.
Los cuatro peor ubicados jugarán dos semifinales a partido único, y los ganadores se enfrentarán luego a los favoritos en las finales determinantes. Los vencedores de cada final obtendrán los últimos dos billetes para la Copa del Mundo.
¿Qué selecciones jugarán el repechaje intercontinental?
- Nueva Caledonia
- Bolivia
- República Democrática del Congo
- Irak
- Jamaica
- Surinam
Repechaje UEFA: bombos y formato
El repechaje europeo también se sorteará este 20 de noviembre. La UEFA organizará su propio proceso para definir sus cuatro plazas restantes, con un formato igual de intenso: semifinales y final a partido único, sin margen para errores ni segundas oportunidades.
Bombos provisionales del repechaje UEFA
Bombo 1: Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania
Bombo 2: Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia
Bombo 3: Albania, Irlanda, Bosnia-Herzegovina, Kosovo
Bombo 4: Rumania, Suecia, Macedonia del Norte, Irlanda del Norte
Los ganadores de las semifinales avanzarán a una final, también a un único encuentro, y el vencedor de cada llave clasificará directamente al Mundial. No habrá partidos de vuelta.
Fechas confirmadas
El repechaje intercontinental se disputará entre el lunes 23 y el martes 31 de marzo de 2026.
Sigue leyendo:
–Cristiano Ronaldo cenó en la Casa Blanca con Donald Trump
–Cristiano Ronaldo y Lionel Messi apuntan a un nuevo récord en Mundiales
–Técnico de Panamá defiende a Carrasquilla tras lesión de Kevin Mier