Sorteo del Repechaje al Mundial de 2026: equipos, horarios y dónde ver

El Mundial 2026 presentará un repechaje intercontinental completamente renovado, dejando atrás las series tradicionales de ida y vuelta para dar paso a un mini-torneo directo y definitivo que otorgará los dos últimos cupos para la Copa del Mundo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

La FIFA confirmó que el sorteo del repechaje, tanto para la UEFA como para el resto de las confederaciones, se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre en la sede del organismo en Zúrich, Suiza, a las 7:00 AM ET. Se puede ver el sorteo gratis en FIFA+

Así es el formato del repechaje intercontinental

El repechaje intercontinental se disputará en territorio mexicano, con sedes en Monterrey y Guadalajara, durante la ventana internacional de marzo de 2026. A diferencia de los formatos anteriores, esta edición reunirá a seis selecciones, divididas en dos llaves de tres equipos, con un sistema diseñado para privilegiar el ránking FIFA.

Los dos equipos mejor posicionados en la clasificación ingresarán directamente a las finales por el boleto mundialista.

Los cuatro peor ubicados jugarán dos semifinales a partido único, y los ganadores se enfrentarán luego a los favoritos en las finales determinantes. Los vencedores de cada final obtendrán los últimos dos billetes para la Copa del Mundo.

¿Qué selecciones jugarán el repechaje intercontinental?

Nueva Caledonia

Bolivia

República Democrática del Congo

Irak

Jamaica

Surinam

Repechaje UEFA: bombos y formato

El repechaje europeo también se sorteará este 20 de noviembre. La UEFA organizará su propio proceso para definir sus cuatro plazas restantes, con un formato igual de intenso: semifinales y final a partido único, sin margen para errores ni segundas oportunidades.

Bombos provisionales del repechaje UEFA

Bombo 1: Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania

Bombo 2: Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia

Bombo 3: Albania, Irlanda, Bosnia-Herzegovina, Kosovo

Bombo 4: Rumania, Suecia, Macedonia del Norte, Irlanda del Norte

Los ganadores de las semifinales avanzarán a una final, también a un único encuentro, y el vencedor de cada llave clasificará directamente al Mundial. No habrá partidos de vuelta.

Fechas confirmadas

El repechaje intercontinental se disputará entre el lunes 23 y el martes 31 de marzo de 2026.

