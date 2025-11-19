window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Sorteo del Repechaje al Mundial de 2026: equipos, horarios y dónde ver

El repechaje intercontinental se disputará entre el lunes 23 y el martes 31 de marzo de 2026

Por  Humberto Viera

El Mundial 2026 presentará un repechaje intercontinental completamente renovado, dejando atrás las series tradicionales de ida y vuelta para dar paso a un mini-torneo directo y definitivo que otorgará los dos últimos cupos para la Copa del Mundo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

La FIFA confirmó que el sorteo del repechaje, tanto para la UEFA como para el resto de las confederaciones, se llevará a cabo el jueves 20 de noviembre en la sede del organismo en Zúrich, Suiza, a las 7:00 AM ET. Se puede ver el sorteo gratis en FIFA+

Así es el formato del repechaje intercontinental

El repechaje intercontinental se disputará en territorio mexicano, con sedes en Monterrey y Guadalajara, durante la ventana internacional de marzo de 2026. A diferencia de los formatos anteriores, esta edición reunirá a seis selecciones, divididas en dos llaves de tres equipos, con un sistema diseñado para privilegiar el ránking FIFA.

Los dos equipos mejor posicionados en la clasificación ingresarán directamente a las finales por el boleto mundialista.

Los cuatro peor ubicados jugarán dos semifinales a partido único, y los ganadores se enfrentarán luego a los favoritos en las finales determinantes. Los vencedores de cada final obtendrán los últimos dos billetes para la Copa del Mundo.

¿Qué selecciones jugarán el repechaje intercontinental?

  • Nueva Caledonia
  • Bolivia
  • República Democrática del Congo
  • Irak
  • Jamaica
  • Surinam

Repechaje UEFA: bombos y formato

El repechaje europeo también se sorteará este 20 de noviembre. La UEFA organizará su propio proceso para definir sus cuatro plazas restantes, con un formato igual de intenso: semifinales y final a partido único, sin margen para errores ni segundas oportunidades.

Bombos provisionales del repechaje UEFA

Bombo 1: Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania
Bombo 2: Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia
Bombo 3: Albania, Irlanda, Bosnia-Herzegovina, Kosovo
Bombo 4: Rumania, Suecia, Macedonia del Norte, Irlanda del Norte

Los ganadores de las semifinales avanzarán a una final, también a un único encuentro, y el vencedor de cada llave clasificará directamente al Mundial. No habrá partidos de vuelta.

Fechas confirmadas

El repechaje intercontinental se disputará entre el lunes 23 y el martes 31 de marzo de 2026.

