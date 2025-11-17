Técnico de Panamá defiende a Carrasquilla tras lesión de Kevin Mier

La lesión del guardameta de la Máquina de Cruz Azul, Kevin Mier, se convirtió en uno de los temas centrales de la semana en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX, especialmente porque en la acción que lo dejó fuera de las canchas por varios meses también participó Adalberto Carrasquilla, mediocampista de la Selección de Panamá y actual jugador de los Pumas de la UNAM.

Tras confirmarse la gravedad del golpe sufrido sobre el portero colombiano, la Federación Panameña de Fútbol decidió salir en defensa de Carrasquilla y fue el propio director técnico del combinado nacional Thomas Christiansen, quien tomó la palabra para aclarar cómo vio la acción y para respaldar públicamente a su futbolista, argumentando que todo se trató de una desafortunada coincidencia.

El estratega explicó que este tipo de jugadas son comunes en el fútbol y que por lo general no pasan a mayores. Desde su perspectiva, el contacto no tuvo mala intención y la consecuencia fue producto de lo caliente del partido.

Kevin Mier sufrió una dura lesión que lo dejará fuera de acción todo el año. Crédito: Manlio Contreras | Imago7

“Hay entradas que luego no pasa nada, hay entradas donde por desgracia pasa lo que pasó, que hay una lesión más grave de una patada normal, pero nunca ha sido intencionado. Entonces, ahí está la mala suerte”, expresó.

Christiansen también aseguró que a pesar de las críticas que surgieron tras la jugada, Carrasquilla se ha mantenido sereno y totalmente concentrado hasta llegar al punto de pedir disculpas públicamente por lo sucedido; consideró que esto es algo positivo mientras el plantel se prepara para su próximo compromiso eliminatorio.

“Si le toca en otro sitio, pues no hubiera pasado nada. Pero bueno, él está mentalizado, preparado y eso es bueno para el grupo”, enfatizó el estratega que busca evitar la pérdida de uno de sus jugadores más importantes para los próximos encuentros.

Es importante resaltar que Carrasquilla no tardó en acercarse a Mier para ofrecerle disculpas luego del encuentro de la semana pasada. El panameño insistió en que su intención nunca fue provocar una lesión y le desea una recuperación rápida y saludable para poder verlo nuevamente dentro de las canchas.

“Quiero pedirle una disculpa a Kevin, mi intención nunca fue sacarlo del partido, fue más que todo cortar la jugada. El árbitro toma una decisión porque sabe que no iba con mala intención”, destacó el jugador tras lo ocurrido.

Kevin Mier resullto lesionado. Foto: Imago7/ Manlio Contreras

Operado con éxito

Kevin Mier fue operado de manera exitosa este fin de semana luego de la fractura de tibia sufrida en la pierna derecha en el partido correspondiente a la última jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, por lo que ahora deberá permanecer bajo control médico para ir conociendo sus avances.

La evolución en las primeras semanas será determinante para definir si puede acortar los plazos de recuperación, aunque esto es algo complejo que sólo aceleraría un par de semanas la rehabilitación.

Es importante reconocer que Mier ya queda fuera de la Liguilla del actual torneo y es posible que también se pierda la participación del torneo Clausura 2026 de la Liga MX al no tener una fecha estimada de recuperación.

