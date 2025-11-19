Cristiano Ronaldo cenó en la Casa Blanca con Donald Trump

Un nuevo capítulo de fútbol y política se escribió en la noche del pasado martes. Cristiano Ronaldo acudió a la Casa Blanca para cenar junto al presidente Donald Trump. La máxima estrella del fútbol fue parte de la delegación que acompañó al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salmán, en su visita a Estados Unidos.

Durante un discurso de bienvenida a la cena, Trump destacó la presencia de la superestrella portuguesa y dijo que su hijo, Barron, estaba emocionado por conocer a Cristiano Ronaldo en persona.

Luego de recibir a Salmán en la Casa Blanca en un acto político donde posteriormente participó la prensa, horas más tarde se realizó el banquete al que Cristiano llegó acompañado de su prometida Georgina Rodríguez.

El futbolista portugués no tomó la palabra ni subió al escenario, pero acaparó las miras en los primeros asientos de la mesa en el Salón Este de la Casa Blanca.

El que sí tomó la palabra, comí de costumbre, fue Trump. Durante el discurso de bienvenida a la cena, el mandatario destacó la presencia de la superestrella y dijo que su hijo, Barron, estaba emocionado por conocer a Cristiano Ronaldo en persona.

La política y el fútbol han estado muy relacionadas por el Mundial 2026 que Estados Unidos acogerá junto a Canadá y México.

Imagen selfie en el que aparecen Ronaldo junto a su pareja, Georgina Rodríguez, (d) el magnate Elon Musk (i), y el secretario de Comercio de EEUU, Howard Lutnick (c) entre otros. EFE/Cuenta de la red social “X” del secretario de Comercio de EEUU Crédito: EFE

El encuentro entre Ronaldo y Trump se da semanas después de que el luso haya declarado en una entrevista con periodista británico Piers Morgan, que admiraba al mandatario republicano y deseaba conocerle para conversar.

“Uno de los tipos que quiero conocer, ojalá algún día, uno de los tipos con los que quiero sentarme a tener una buena conversación es Donald Trump. Es una de esas personas que me caen bien porque creo que puede hacer que las cosas sucedan y me gustan las personas así”, expresó a comienzos de noviembre.

No es la primera vez que CR7 habla de Trump. A mediados de junio, ‘El Bicho’ le regaló al mandatario un jersey firmado de la selección de Portugal.

La playera llegó a las manos de Trump gracias al presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien se la entregó el marco de la Cumbre del G7 en Kananaskis, Canadá.

“Para el presidente Donald J. Trump. Jugando por la paz”, dice la dedicatoria en la camiseta de la selección Portugal con el 7 a la espalda. Posteriormente, Trump sostuvo la camiseta con ambas manos y dijo: “Me gusta, jugar por la paz”.



