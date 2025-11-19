Trump designa a Arabia Saudí aliado prioritario fuera de la OTAN

El presidente Donald Trump, anunció a Arabia Saudí como aliado militar prioritario fuera de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), durante una cena en la Casa Blanca en honor del príncipe heredero Mohammed bin Salman.

Durante un discurso de bienvenida, Trump hizo el anuncio y cuyo estatus de aliado principal fuera de la OTAN, es una categoría reservada para países con los que Washington mantiene una cooperación militar y estratégica estrecha.

La designación refleja una “nueva era”

El mandatario afirmó que esta designación refleja una “nueva era” en la relación bilateral y busca reforzar la coordinación en materia de seguridad regional.

El presidente Trump sostuvo que el príncipe heredero saudí es “un verdadero socio para la paz y la prosperidad” en el mundo y para la paz en el Medio Oriente.

El estatus conlleva beneficios concretos para Arabia, entre ellos el acceso prioritario a equipamiento militar estadounidense.

Venta de aviones F-35

Trump adelantó que su Gobierno respaldará la venta de aviones de combate F-35 a Riad, un paso que durante años había generado reservas en Washington por su posible impacto en el equilibrio estratégico en Oriente Medio.

Por su parte, el príncipe tomó la palabra y enfatizó que cree que “las oportunidades son enormes”, elogió la manera de hablar del presidente y finalizó así su breve intervención.

19 países bajo ese título

Con esta decisión, Estados Unidos eleva a 19 países bajo el título de “aliado principal fuera de la OTAN”, el último había sido Kenia que fue agregado en mayo de 2024 por su papel en la misión de seguridad de Haití. Otros países que tienen ese estatus son Israel, Egipto, Jordania, Baréin, Kuwait, Marruecos, Túnez, Afganistan y Pakistán.

En la cena en la Casa Blanca estuvieron presentes Cristiano Ronaldo, capitán de la selección portuguesa de fútbol y jugador del Al-Nassr saudí, con su esposa Georgina Rodríguez, quienes formaban parte de la delegación que acompañaba al príncipe Mohammed bin Salmán.

Con información de DW y EFE

