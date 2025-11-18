Senado aprueba envío directo a Trump de la ley que obliga a publicar archivos de Epstein

El Senado de Estados Unidos decidió este martes enviar de manera automática al escritorio del presidente Donald Trump el proyecto de ley que obliga a la publicación de los documentos de la investigación sobre Jeffrey Epstein, después de que la Cámara de Representantes lo aprobara abrumadoramente.

La Cámara Baja había respaldado la iniciativa con 427 votos a favor y uno en contra, y horas después el Senado accedió a la solicitud del líder demócrata Chuck Schumer para remitir el proyecto directamente a Trump, sin debate ni votación, un procedimiento poco habitual en la legislatura estadounidense.

“Se trata de brindar al pueblo estadounidense la transparencia que tanto ha exigido”, dice Schumer. “El pueblo estadounidense ha esperado demasiado. Las víctimas de Jeffrey Epstein han esperado demasiado. Que se sepa la verdad”.

El líder republicano del Senado, John Thune, subrayó que con un respaldo casi unánime en la Cámara Baja y la intención de Trump de firmar el proyecto, no tenía sentido enmendar la iniciativa.

Trump, que inicialmente se opuso a la divulgación de los documentos, había señalado recientemente que estaba dispuesto a firmar la ley si era aprobada por el Congreso, tras la presión de su propio partido.

Minutos antes de la decisión del Senado, el mandatario afirmó en su red social que le importaba más que los republicanos recordaran “todas las victorias” de su Gobierno que la fecha exacta de la aprobación.

“Me da igual cuándo apruebe el Senado el proyecto de ley de la Cámara, ya sea esta noche o en algún otro momento del futuro cercano. Simplemente no quiero que los republicanos pierdan de vista todas las victorias que hemos conseguido”, había escrito el presidente.

Con la remisión automática, Trump podría ratificar la ley de inmediato, autorizando al Departamento de Justicia a publicar los miles de documentos vinculados a Epstein, que incluyen correos donde se menciona al presidente y testimonios sobre su relación con víctimas del pederasta.

Con información de EFE.

Sigue leyendo: