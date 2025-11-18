Maduro se declara dispuesto a un ‘face to face’ con Trump y critica despliegue militar de EE.UU.

Nicolás Maduro afirmó el lunes que está dispuesto a sostener un encuentro ‘face to face (cara a cara)’ con el presidente estadounidense Donald Trump, luego de que el mandatario republicano abriera la puerta a un posible diálogo en medio del creciente despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe.

Maduro respondió a las declaraciones de Trump —quien aseguró que “podría haber discusiones” con el líder chavista— subrayando que Venezuela está dispuesta a conversar “sin ningún problema”, siempre que se respete la soberanía del país.

“El que quiera dialogar, encontrará siempre en nosotros gente de palabra, gente decente y con experiencia para dirigir a Venezuela”, dijo en su programa semanal Con Maduro+.

Sostuvo, no obstante, que lo que “no se puede permitir” es que se “bombardee y masacre” al pueblo venezolano, al asegurar que solo mediante la diplomacia pueden resolverse las diferencias entre gobiernos.

“El diálogo es el camino para buscar la verdad y la paz”, afirmó.

Las declaraciones se producen mientras Washington mantiene un despliegue militar que el régimen considera una “amenaza”, y en un contexto en el que Trump reiteró este lunes que no descarta ninguna opción respecto a una posible intervención militar en territorio venezolano.

“No descarto nada, simplemente tenemos que encargarnos de Venezuela”, dijo el presidente estadounidense desde la Casa Blanca, donde insistió en que Maduro “no ha sido bueno con Estados Unidos” y volvió a acusarlo de enviar integrantes de la banda Tren de Aragua a su país.

El fin de semana, el Departamento de Estado anunció que designará al Cartel de los Soles —al que vincula con altos funcionarios venezolanos— como organización terrorista extranjera a partir del 24 de noviembre, una acusación que el chavismo califica como “un invento”.

Maduro advierte que un ataque militar sería “el fin político” de Trump

Maduro, además, aseguró que una intervención militar en Venezuela sería “el fin político” del presidente Trump. Según dijo, existen sectores de poder en Estados Unidos que buscan “destruir” al republicano utilizando dos temas: el caso del pederasta Jeffrey Epstein y la crisis venezolana.

“Quieren que el presidente Trump cometa el error más grave de toda su vida y se meta militarmente contra Venezuela, lo cual sería el fin político de su liderazgo y de su nombre, y lo están azuzando”, afirmó.

Maduro sostuvo que esa “provocación” no proviene únicamente de adversarios del presidente estadounidense, sino también de personas “a su alrededor” que ya estarían pensando “en la era post-Trump”. Aunque dijo no poder identificar quiénes estarían impulsando esa estrategia, aseguró que si tuviera los nombres, los revelaría.

El líder chavista afirmó que Venezuela enfrenta desde hace 16 semanas “amenazas, agresión psicológica y acechanzas”, lo que ha llevado a una mayor activación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la Milicia Bolivariana.

Sigue leyendo:

• Trump: No descarto el despliegue de tropas en Venezuela

• María Corina Machado insta a funcionarios de Maduro a “bajar las armas” ante una “hora decisiva” para Venezuela

• Donald Trump plantea posible diálogo con Maduro en plena escalada militar en el Caribe