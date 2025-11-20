15 inmigrantes detenidos dejó redada de ICE y FBI en centro laboral en Newark

Más de dos docenas de agentes federales irrumpieron en un centro de distribución mayorista de mariscos en Nueva Jersey y detuvieron a 15 inmigrantes ayer.

La redada comenzó por la mañana cuando agentes federales fuertemente armados y enmascarados, junto con miembros del FBI, se presentaron en las inmediaciones del “Ocean Seafood Depot”, un centro de distribución de alimentos ubicado en la calle Adams de Newark, la ciudad más poblada del estado Nueva Jersey.

Grupos de apoyo a los inmigrantes se presentaron rápidamente para protestar contra la redada, en la que las autoridades vestían equipo militar. Ésta es la segunda vez en lo que va del año que este lugar es blanco de una redada migratoria. La primera, ocurrida en enero, resultó también en la detención de tres trabajadores, recordó News 12.

“No estoy bien por lo que pasó”, dijo en español a ABC News un empleado arrestado y liberado ayer mismo. “No me siento bien por lo que pasó, por lo que les pasó a mis compañeros. No puedo responder ninguna pregunta”.

Otro hombre hispano no había tenido noticias de su madre, quien trabajaba allí. Al preguntarle cuándo fue la última vez que había hablado con su madre, respondió que fue cuando ella le envió un mensaje de texto.

Poco después de las 12:30 p.m. una caravana de agentes federales abandonó la planta de procesamiento de pescado, permitiendo a los trabajadores volver a ingresar y dejando indignados a los activistas. “Esto es sólo otro mensaje. Esto es solo otra farsa”, dijo la manifestante Kathy O’Leary. “Están intentando aterrorizar a la comunidad”.

De enero a junio más de 4,600 extranjeros fueron arrestados por agentes de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área metropolitana de Nueva York, que abarca de Newark (NJ) a Long Island, según datos publicados por la Universidad de California en Berkeley.

Varios migrantes sin antecedentes han sido arrestados simplemente cuando realizaban registros obligatorios en la oficina del Programa de Comparecencia con Supervisión Intensiva (ISAP) en el Bajo Manhattan, a pocos pasos de la Alcaldía de Nueva York.