Abogado robó $1,8 millones a clientes en Nueva York: sentencia

Terrance Dougherty, abogado inmobiliario de Long Island (NY), fue sentenciado el miércoles a hasta 10 años y medio de prisión por malversar casi $1,8 millones de dólares de 32 clientes y usar el dinero para financiar su lujoso estilo de vida, según informaron las autoridades.

Dougherty, de 35 años y residente de Oyster Bay, se entregó a las autoridades el 30 de abril y se declaró culpable el 8 de septiembre de 13 cargos de hurto mayor y uno de estafa. Según la evidencia, robó el dinero de las cuentas de depósito en garantía de al menos 32 clientes, a quienes representó en la compraventa de propiedades, explicó Daily News. Además de ir a prisión, se le ordenó pagar casi $1,8 millones de dólares en concepto de restitución.

Entre marzo de 2021 y noviembre de 2024, Dougherty depositó casi $1,8 millones de dólares provenientes de transacciones inmobiliarias en una cuenta fiduciaria que él mismo administraba. Para el 29 de noviembre de 2024 el saldo de dicha cuenta era de poco más de $5, según la fiscalía.

Una investigación reveló que Dougherty sustrajo fondos de la cuenta fiduciaria mediante retiros de efectivo, transferencias a otra cuenta corriente comercial y a través de múltiples tarjetas de crédito. El dinero se utilizó para sufragar diversos gastos personales, como salidas a clubes nocturnos, estancias en hoteles de lujo y cenas en restaurantes caros.

Dougherty “se lo pasaba en grande mientras sus clientes corrían el riesgo de quedarse sin hogar”, declaró en un comunicado la fiscal de distrito del condado Nassau, Anne Donnelly, quien lo calificó de “ladrón que dilapidó más de un millón de dólares, agotando los fondos de su cuenta fiduciaria hasta dejarla prácticamente vacía”.

Esto incluye casi $200,000 dólares que gastó en clubes nocturnos de Nueva York y Long Island en poco más de cinco días. “Terrance Dougherty es una vergüenza para la profesión legal y no encontrará lujos en la cárcel estatal durante la próxima década”, resumió Donnelly.

En agosto Daniel Boldi, también abogado del condado Nassau, fue condenado a entre 4 y 12 años de cárcel tras declararse culpable de defraudar y malversar $6,2 millones de dólares a 52 clientes.

En 2024 Salvatore Strazzullo, un abogado de Nueva York que había representado a celebridades, fue acusado de robar casi $3,8 millones de dólares a varios clientes de bienes raíces en Brooklyn (NYC), muchos de ellos ancianos. Meses después fue hallado muerto.