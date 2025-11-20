AirPods Pro 2 en oferta en Walmart por Black Friday: de $239 a $139

Apple ha lanzado los AirPods Pro 2, unos auriculares inalámbricos con cancelación activa de ruido de alto nivel y nuevas funciones para la salud auditiva. Este modelo ofrece un perfil sonoro avanzado y herramientas destinadas a cuidar la audición del usuario de manera más personalizada.

Uno de los aspectos más innovadores de los AirPods Pro 2 es su test de audición integrado, que permite a los usuarios evaluar su salud auditiva directamente desde los auriculares. Gracias a este test, se puede generar un perfil auditivo personalizado y preparar la configuración para usar funciones similares a un audífono en el futuro.

Además, los AirPods Pro 2 cuentan con un modo de protección auditiva, llamado Hearing Protection, que ajusta automáticamente la amplificación del sonido en ambientes ruidosos, lo que ayuda a preservar la salud del oído cuando se usan de forma prolongada.

En cuanto al control de ruido, este modelo incorpora tres modos distintos: Cancelación Activa de Ruido, modo Transparencia y un modo Adaptativo que mezcla ambos para adaptarse al entorno. También incluye la función Conversation Awareness, que baja el volumen cuando detecta que alguien está hablando contigo.

Los auriculares están impulsados por el chip H2, desarrollado por Apple, que mejora la calidad de audio: ofrece bajos profundos, agudos claros y una definición excelente. Este chip también optimiza las llamadas gracias a su tecnología de aislamiento de voz.

Para garantizar un ajuste cómodo y seguro en el oído, los AirPods Pro 2 incluyen cuatro tamaños de puntas de silicona (XS, S, M y L). Estas puntas crean un sellado eficaz que ayuda a bloquear ruidos externos y a mantener los auriculares en su lugar.

Los AirPods Pro 2 también tienen una resistencia al agua, al sudor y al polvo, con certificación IP54, lo que los hace ideales para entrenamientos o para usarlos al aire libre sin preocuparte por las salpicaduras o el sudor.

La batería de los AirPods Pro 2 ha sido optimizada: ofrecen hasta 6 horas de reproducción con la cancelación activa de ruido activada y hasta 30 horas de uso total utilizando las recargas del estuche. El estuche incluye un altavoz integrado, localización precisa y un lazo para llevarlo cómodamente.

Funcionalidad de audífono y uso del perfil auditivo

Para activar la función de audífono, los usuarios necesitan un iPhone o iPad con la versión más reciente del sistema operativo. Se realiza un test de audición (hearing test) y es posible usar un audiograma médico si ya tienes uno, para calibrar los AirPods con mayor precisión.

Una vez configurado el perfil auditivo, la amplificación funciona únicamente en el modo Transparencia. También puedes activar Media Assist, una función que ajusta el volumen de música y llamadas según tu audiograma personal, mejorando la experiencia de escucha.

Existen controles para personalizar el equilibrio entre oído izquierdo y derecho, el tono, la reducción de ruido ambiental y una función llamada Conversation Boost, que te ayuda a enfocarte en la voz de la persona con la que hablas.

Apple planea lanzar la función de audífono mediante una actualización de software en los próximos meses, aunque inicialmente estará disponible solo en algunas regiones. Esto convierte a los AirPods Pro 2 en una alternativa más accesible a los audífonos tradicionales.

Especialistas han señalado que esta tecnología ofrece amplificación a nivel clínico, lo que podría hacer que los usuarios vean los AirPods Pro 2 como una opción viable para mejorar su audición. Además, algunos usuarios han reportado mejoras significativas en la claridad de voz en conversaciones gracias a los ajustes personalizados.