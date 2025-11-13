iPhone 18: salen a la luz primeras filtraciones y tienen que ver con el color

Las primeras pistas sobre el futuro iPhone 18 han comenzado a circular entre analistas y medios especializados, y todas coinciden en que Apple prepara una renovación visual que pone el foco en su parte trasera. Aunque la información no es oficial, el consenso entre filtradores sugiere que la compañía apostará por un acabado más uniforme.

Estas revelaciones, procedentes de fuentes de la cadena de suministro y portales como MacRumors y Applesfera, anticipan ajustes en materiales, colores y calendario de lanzamiento que podrían marcar una ruptura con los modelos recientes.

Una trasera completamente unificada: la apuesta estética del iPhone 18 Pro

Uno de los cambios más comentados es la desaparición del contraste entre el módulo de cámaras y el vidrio trasero. Según filtradores como Digital Chat Station, Apple trabaja en que el vidrio y el marco de aluminio compartan prácticamente la misma tonalidad, creando una apariencia mucho más continua.

El iPhone 17 fue presentado en el clásico evento de otoño en Apple Park. Crédito: Pamela Smith | AP

Este movimiento no elimina el uso del aluminio. De acuerdo con Applesfera, Apple habría decidido mantenerlo como material principal para los modelos Pro tras varios años de experimentar con otras opciones.

El objetivo sería preservar un equilibrio entre resistencia, peso y rendimiento térmico, especialmente con la continuidad del sistema de cámara de vapor. Aunque el color podría no ser idéntico en todas las zonas por la naturaleza de cada material, la diferencia sería mínima frente a los modelos actuales.

Nuevos colores, adiós al contraste y lo que se sabe de los modelos Pro

La línea Pro contaría con tres tonos inéditos, coffee, burgundy y purple, según adelantó MacRumors. Estas opciones sustituirían algunas de las variantes más clásicas, impulsando la transición hacia un diseño más homogéneo. En generaciones como el iPhone 17 Pro destacó el contraste de tonos entre vidrio y estructura metálica; con la nueva estética, esa diferencia quedaría prácticamente eliminada.

Este ajuste visual no es solo una cuestión de estilo. Apple estaría probando una nueva paleta también para mejorar la continuidad cromática de cada modelo, de modo que el acabado posterior se perciba como una sola pieza.

Fechas de lanzamiento y otros rumores del iPhone 18

El calendario también aparece en las filtraciones. Applesfera asegura que Apple no lanzará toda la gama completa a la vez. Los iPhone 18 Pro, 18 Pro Max y el esperado plegable debutarían en otoño de 2026, siguiendo el patrón habitual del evento de septiembre. Sin embargo, los modelos estándar, incluido el iPhone 18 y un posible 18e o Air 2, llegarían recién en primavera de 2027.

Otros rumores publicados por Macworld y TechRadar mencionan pruebas con chips fabricados en 2 nm, mejoras fotográficas con apertura variable y exploraciones en diseños parcialmente transparentes, aunque estos detalles se mantienen en una fase más especulativa.

