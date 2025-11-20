Atleta olímpico canadiense es buscado en EE.UU. por dirigir operaciones de organización criminal

Un atleta olímpico canadiense se encuentra en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI por presuntamente dirigir un grupo criminal dedicado al tráfico de narcóticos a Estados Unidos y Canadá. La fiscal general, Pam Bondi informó que el hombre enfrenta cargos adicionales con relación al asesinato de un testigo federal.

El exsnowboarder Ryan James Wedding, de 44 años, ciudadano canadiense, que al parecer reside en México, es el principal acusado en el caso. Las autoridades informaron que el canadiense está imputado por dirigir las operaciones de una organización criminal, incluyendo tácticas de intimidación de testigos como el asesinato, y por enriquecerse con el dinero blanqueado del narcotráfico.

Ofrecen recompensa de $15,000,000

En marzo de 2025, Wedding fue incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI. Se ofrece una recompensa de $15 millones de dólares por información que conduzca a su detención y/o procesamiento.

Otros diez sospechosos fueron arrestados y enfrentan cargos federales por su presunta participación en el tráfico de narcóticos.

Las siguientes personas ​​fueron arrestadas como parte de la segunda fase de una operación policial denominada “Operación Slalom Gigante”, explicó DOJ en un comunicado:

Deepak Balwant Paradkar, de 62 años, de Thornhill, de Ontario, Canadá.

Atna Ohna, 40 años, de Laval, de Quebec, Canadá.

Gursewak Singh Bal, de 31 años, de Mississauga, Ontario, Canadá.

Allistair Chapman, de 33 años, de Calgary, Alberta, Canadá.

Ahmad Nabil Zitoun, 35 años, de Edmonton, Alberta, Canadá.

Carmen Yelinet Valoyes Florez, 47 años, de Bogotá, Colombia.

Yulieth Katherine Tejada, de 36 años, de Orlando, Florida, quien es residente permanente legal de Colombia.

Edwin Basora-Hernández, 31 años, de Montreal.

Wilson Riascos, de 45 años, de Cali, Colombia.

Rolan Sokolovski, 37 años, de Toronto.

“Ya sea un capo o un vendedor callejero, cualquiera que venda drogas a nuestros jóvenes será arrestado y procesado”, declaró la Fiscal General Pamela Bondi, durante una conferencia.

“Ryan Wedding controla una de las organizaciones de narcotráfico más prolíficas y violentas del mundo y colabora estrechamente con el Cártel de Sinaloa. No descansaremos hasta que su nombre sea retirado de la lista de los 10 más buscados del FBI y su organización de narcotráfico sea desmantelada”, puntualizó.

Ordenó el asesinato de varias personas

El Deprtamento de Justicia indicó que para “eliminar amenazas y promover los intereses de su organización”, el canadiense ordenó el asesinato de varias personas, incluyendo un testigo en un caso federal de narcotráfico de 2024 contra Wedding.

Ryan James Wedding ofreció una recompensa por la captura de la víctima y contrató a otros para localizarla y asesinarla. La víctima fue abatida a tiros en un restaurante de Medellín, Colombia, en enero de 2025, destacó la fiscal.

“El asesinato de un testigo en Colombia a principios de este año fue un acto cruel y a sangre fría que no podía quedar impune, y no lo quedó”, declaró el Primer Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos, Bill Essayli, del Distrito Central de California.

“Los arrestos de esta semana subrayan nuestra determinación de erradicar y castigar a los responsables de esta organización criminal y sirven como advertencia para el narcotraficante Ryan Wedding, si es declarado culpable, jamás volverá a salir de prisión”, sentenció Essayli.

El FBI da una descripción física del exatleta olímpico:

Alias: James Conrad King, Jesse King

Fecha de nacimiento: 14 de septiembre de 1981

Cabello: Castaño, puede llevar barba y/o bigote.

Ojos: Azules

Altura: 1,90 m

Peso: 240 libras (puede variar)

Nacionalidad: canadiense

Lugar de nacimiento: Thunder Bay, Canadá

Apodos: “Gigante”, “Enemigo público”, “El Jefe”

“El anuncio de hoy es la culminación del trabajo constante del FBI y nuestros socios en todo el mundo para identificar y desmantelar organizaciones violentas de pandillas y narcotráfico”, declaró el director del FBI, Kash Patel.

Importaban toneladas de cocaína a EE.UU.

“Ryan Wedding y sus asociados presuntamente importaban toneladas de cocaína cada año desde Colombia a través de México, para luego distribuirla en las calles de comunidades estadounidenses. Sus actividades delictivas y actos violentos no serán tolerados, y este anuncio es una clara señal de que el FBI utilizará sus recursos y experiencia para encontrar a Ryan Wedding y llevarlo ante la justicia, junto con sus asociados”, aseveró Patel.

Wedding está acusado de dirigir una organización criminal, varios cargos de narcotráfico y de ordenar el asesinato, el 20 de noviembre de 2023, de dos miembros de una familia en Caledon, Ontario, Canadá, en represalia por un cargamento de drogas robado que pasó por el sur de California. Otro miembro de la familia sobrevivió al tiroteo, pero sufrió graves lesiones físicas.

Las autoridades han emprendido acciones migratorias contra asociados de la organización de Ryan Wedding, incluyendo a la artista de pop latino Samantha Melissa Granda-Gastelu, de 38 años, ciudadana canadiense residente en Aventura, Florida, cuyo esposo, Nahim Jorge Bonilla, de 37 años, ha sido acusado de conspiración para cometer asesinato. Bonilla se encuentra actualmente bajo custodia federal, acusado de delitos de narcotráfico. También se está iniciando un proceso migratorio contra Madeline Paradkar, de 27 años, ciudadana canadiense residente en Chicago.

“Dominó una red de narcotráfico letal”

“La pasión atlética de Ryan Wedding se transformó en una vida de violencia y, en lugar de conquistar montañas, dominó una red de narcotráfico letal y seguirá ordenando asesinatos mientras cuenta con la protección de sus socios del cartel y otros”, declaró Akil Davis, subdirector a cargo de la oficina del FBI en Los Ángeles.

Las fuerzas del orden continúan la búsqueda de Ryan James Wedding, por quien ofrecen recompensa de $15,000,000 y de otros tres acusados: Rasheed Pascua Hossain, Bianca Canastillo-Madrid y Tommy Demorizi.

El Departamento de Justicia indicó que de ser declarados culpables, Wedding y los acusados ​​en relación con el asesinato de la víctima, se enfrentarían a una pena máxima de cadena perpetua en una prisión federal.

