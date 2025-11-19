window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Autoridades de Florida rescataron a más de 100 niños, víctimas de abusos y maltratos

La Operación Hogar para las Fiestas fue calificada de histórica por ser una de las mayores operaciones de rescate infantil al recuperar a 122 menores

El fiscal general de Florida, James Uthmeier anunció los resultados del operativo en una conferencia.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier anunció los resultados del operativo en una conferencia. Crédito: Oficina del Fiscal General de Florida, James Uthmeier | Cortesía

Por  Roxana Navarro

Un operativo liderado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos de dos semanas, logró la localización y rescate de 122 menores en Florida, los cuales habían sido reportados como desaparecidos y habían sido víctimas de explotación, maltrato y abusos.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier anunció los resultados de la operación de rescate estatal que nombraron “Operación Hogar para las Fiestas”, la cual fue calificada de histórica, y fue liderada por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

“Histórica operación de rescate infantil”

Una de las mayores operaciones de rescate infantil se llevó a cabo en dos semanas en varias ciudades del estado en donde pudieron recuperar a los niños y adolescentes con edades de entre 2 y 17 años.

“Gracias a una de las mayores operaciones de rescate infantil en la historia de Estados Unidos, 122 niños desaparecidos están a salvo”, declaró el Fiscal General James Uthmeier en una conferencia.

“Esta operación pone de manifiesto la eficacia y la diligencia de las fuerzas del orden de Florida. Estoy profundamente agradecido a todos los que hicieron posible el rotundo éxito de la Operación Regreso a Casa para las Fiestas. Muchos de estos niños han sido víctimas de abusos indescriptibles. Llevaremos a sus agresores ante la justicia con todo el rigor de la ley”, añadió Uthmeier.

El equipo multidisciplinario localizó de forma proactiva a jóvenes vulnerables en todo el centro de Florida, incluyendo a 57 niños en la región de Tampa Bay, 14 en Orlando, 22 en Jacksonville y 29 en Fort Myers. La operación también permitió rescatar a menores en otros nueve estados. Los niños habían sufrido diversos grados de abuso, negligencia, explotación o exposición a otras actividades delictivas.

“El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos se enorgullece de colaborar con nuestros socios en todo el estado de Florida para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros niños”, declaró Bill Berger, Alguacil Federal del Distrito Medio de Florida.

“Esta operación se creó en función de las necesidades y deseos de nuestras comunidades. Nos honra desempeñar un papel fundamental para responder a esas demandas”, indicó en la conferencia.

“Esta operación refleja el poder de las sólidas alianzas”

La Operación Hogar para las Fiestas se diseñó con especial énfasis en el acceso rápido a servicios para la infancia. La investigación empleó información de inteligencia en tiempo real y operaciones de campo para localizar a los niños desaparecidos. Defensores de las víctimas y especialistas en bienestar infantil coordinaron con las fuerzas del orden para brindar recursos inmediatos a los niños rescatados.

“Esta operación refleja el poder de las sólidas alianzas y el compromiso compartido, bajo el liderazgo del gobernador DeSantis, para proteger a los niños de Florida”, declaró el subcomisionado del FDLE, Vaden Pollard .

Y añadió: “Al recopilar información crucial, seguir cada pista y trabajar conjuntamente con nuestros socios federales, estatales y locales, logramos una misión unificada y obtuvimos resultados significativos: 122 niños y jóvenes están ahora a salvo, lo cual es una victoria para todo nuestro estado”.

Pornografía, prostitución y tráfico de drogas

La Oficina de Enjuiciamiento Estatal del Fiscal General Uthmeier está asumiendo múltiples casos de delitos graves generados por la operación, incluyendo delitos relacionados con abuso sexual infantil e interferencia en la custodia.

“La Operación Hogar para las Fiestas es una prueba de lo que podemos lograr cuando aunamos esfuerzos con urgencia y un propósito común para rescatar a los niños más vulnerables de Florida”, declaró Taylor N. Hatch, Secretaria del Departamento de Niños y Familias .

Los niños rescatados fueron devueltos a la custodia del estado y puestos en contacto con servicios de recuperación, dijeron las autoridades. Algunos casos estaban relacionados con operaciones de pornografía, prostitución y tráfico de drogas.

Durante el operativo, se detuvieron a seis personas, y se esperan más involucrados. “Los detenidos serán procesados hasta sus últimas consecuencias”, puntualizó Uthmeier.

