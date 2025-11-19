Autoridades de Florida rescataron a más de 100 niños, víctimas de abusos y maltratos

Un operativo liderado por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos de dos semanas, logró la localización y rescate de 122 menores en Florida, los cuales habían sido reportados como desaparecidos y habían sido víctimas de explotación, maltrato y abusos.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier anunció los resultados de la operación de rescate estatal que nombraron “Operación Hogar para las Fiestas”, la cual fue calificada de histórica, y fue liderada por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

“Histórica operación de rescate infantil”

Una de las mayores operaciones de rescate infantil se llevó a cabo en dos semanas en varias ciudades del estado en donde pudieron recuperar a los niños y adolescentes con edades de entre 2 y 17 años.

“Gracias a una de las mayores operaciones de rescate infantil en la historia de Estados Unidos, 122 niños desaparecidos están a salvo”, declaró el Fiscal General James Uthmeier en una conferencia.

“Esta operación pone de manifiesto la eficacia y la diligencia de las fuerzas del orden de Florida. Estoy profundamente agradecido a todos los que hicieron posible el rotundo éxito de la Operación Regreso a Casa para las Fiestas. Muchos de estos niños han sido víctimas de abusos indescriptibles. Llevaremos a sus agresores ante la justicia con todo el rigor de la ley”, añadió Uthmeier.

El equipo multidisciplinario localizó de forma proactiva a jóvenes vulnerables en todo el centro de Florida, incluyendo a 57 niños en la región de Tampa Bay, 14 en Orlando, 22 en Jacksonville y 29 en Fort Myers. La operación también permitió rescatar a menores en otros nueve estados. Los niños habían sufrido diversos grados de abuso, negligencia, explotación o exposición a otras actividades delictivas.

“El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos se enorgullece de colaborar con nuestros socios en todo el estado de Florida para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros niños”, declaró Bill Berger, Alguacil Federal del Distrito Medio de Florida.

“Esta operación se creó en función de las necesidades y deseos de nuestras comunidades. Nos honra desempeñar un papel fundamental para responder a esas demandas”, indicó en la conferencia.

By now, child predators should know that they are not welcome in Florida. pic.twitter.com/tqFxndsb5R — Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) November 17, 2025

“Esta operación refleja el poder de las sólidas alianzas”

La Operación Hogar para las Fiestas se diseñó con especial énfasis en el acceso rápido a servicios para la infancia. La investigación empleó información de inteligencia en tiempo real y operaciones de campo para localizar a los niños desaparecidos. Defensores de las víctimas y especialistas en bienestar infantil coordinaron con las fuerzas del orden para brindar recursos inmediatos a los niños rescatados.

“Esta operación refleja el poder de las sólidas alianzas y el compromiso compartido, bajo el liderazgo del gobernador DeSantis, para proteger a los niños de Florida”, declaró el subcomisionado del FDLE, Vaden Pollard .

Y añadió: “Al recopilar información crucial, seguir cada pista y trabajar conjuntamente con nuestros socios federales, estatales y locales, logramos una misión unificada y obtuvimos resultados significativos: 122 niños y jóvenes están ahora a salvo, lo cual es una victoria para todo nuestro estado”.

Pornografía, prostitución y tráfico de drogas

La Oficina de Enjuiciamiento Estatal del Fiscal General Uthmeier está asumiendo múltiples casos de delitos graves generados por la operación, incluyendo delitos relacionados con abuso sexual infantil e interferencia en la custodia.

“La Operación Hogar para las Fiestas es una prueba de lo que podemos lograr cuando aunamos esfuerzos con urgencia y un propósito común para rescatar a los niños más vulnerables de Florida”, declaró Taylor N. Hatch, Secretaria del Departamento de Niños y Familias .

Los niños rescatados fueron devueltos a la custodia del estado y puestos en contacto con servicios de recuperación, dijeron las autoridades. Algunos casos estaban relacionados con operaciones de pornografía, prostitución y tráfico de drogas.

Durante el operativo, se detuvieron a seis personas, y se esperan más involucrados. “Los detenidos serán procesados hasta sus últimas consecuencias”, puntualizó Uthmeier.

