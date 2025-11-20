Bolivia vs. Surinam: cuándo, dónde y cómo se jugarán los partidos del repechaje al Mundial 2026

A primera hora de la jornada de este jueves se llevó a cabo en la sede de la FIFA en Zúrich, Suiza, el sorteo del repechaje intercontinental para el Mundial 2026. El mini torneo contará con duelos entre Conmebol, Concacaf y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

En total habrá cuatro partidos. Cuatro de los seis equipos del repechaje están obligados a ganar dos encuentros, mientras que Irak y República Democrática del Congo solo deben ganar uno.

Esta serie de encuentros se jugarán en México. Específicamente en Guadalajara y Monterrey desde 23 al 31 de marzo de 2026.

¿Cómo quedó el repechaje para el Mundial 2026?

Bolivia vs. Surinam

Guadalajara

Ganador se medirá a Irak

Nueva Caledonia vs. Jamaica

Monterrey

Ganador irá contra RD Congo

Your matchups for the FIFA World Cup 26 Play-Off Tournament! 🆚



Which two are headed to 🇨🇦🇲🇽🇺🇸? pic.twitter.com/5cYxcvFjnT — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 20, 2025

Bolivia tiene la posibilidad de jugar su cuarto Mundial. Los sudamericanos tienen 31 años sin asistir a una Copa del Mundo. La última, casualmente, fue en Estados Unidos en 1994.

Una de las sorpresas de la Concacaf fue la clasificación al repechaje de Surinam, conjunto que nunca ha jugado una Copa del Mundo y que se clasificó en segunda posición en la fase de grupos de Centroamérica, por detrás de Panamá.

Jamaica llega en un caso muy similar al de Surinam. Mejor segundo de los clasificados directos en Concacaf. Los caribeños solo han jugado un Mundial en toda su historia y fue el de Francia 1998.

Nueva Caledonia fue subcampeón de Oceanía tras perder la final ante Nueva Zelanda (0-3), lo que le dio el pase al repechaje. Nunca han jugado un Mundial ni fase de repechaje.

Debido a su ranking FIFA, las dos selecciones que salgan de este repechaje irán al bombo 4 del sorteo del Mundial que se celebrará el próximo 5 de diciembre en Washington.



