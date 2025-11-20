Casa de ‘Stranger Things’ se vendió poco antes del estreno de la temporada final

El próximo 26 de noviembre, Netflix estrena la primera parte de la quinta y última temporada de ‘Stranger Things’. Al mismo tiempo, la plataforma de streaming ha cerrado la venta de una casa que usaron durante el rodaje de toda la historia.

La propiedad está ubicada en East Point, Atlanta, y no era alquilada por Netflix, sino que era de ellos. Ahora que han cerrado la serie, decidieron ponerla en venta por $350,000 dólares, y finalmente la vendieron por $365,000 dólares.

Según ‘New York Post’, los compradores han sido unos fanáticos de ‘Stranger Things’, la serie que estrenó su primera temporada en 2016 y que se ha convertido en un fenómeno mundial.

Esta casa, en la ficción, sirvió como hogar de la familia Wheeler. Es decir, ha sido una especie personaje secundario en la historia protagonizada por Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp y Sadie Sink.

Aunque claro, hay que aclarar que Netflix solo usó la fachada de la propiedad en la serie, como es habitual en estas producciones. ‘New York Post’ también informó que Netflix Studios LLC compró esta casa 2021, después de que la serie estrenara y se convirtiera en un éxito.

La casa data de los años 60 y tiene una extensión de 2,500 pies cuadrados distribuidos en dos plantas con cuatro dormitorios, tres baños, vestíbulo, sala de estar, comedor y cocina.

En el listado, disponible en la página web de Atlanta Fine Homes Sotheby’s International, se describe la residencia como una “cápsula del tiempo ochentera por excelencia, ofrece mucho espacio para disfrutar y una increíble oportunidad de restauración para devolverle su esplendor origina”.

Aunque no se ha confirmado cuáles son las intenciones que tienen sus nuevos propietarios, en el listado se decía que era perfecta “ya sea que planee restaurar su encanto retro, modernizarla o convertirla en un hogar temático, estamos ansiosos por ver qué sucede la próxima temporada”.

