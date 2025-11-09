Creadores de ‘Stranger Things’ responden a los rumores sobre denuncias de Millie Bobby Brown contra David Harbour

Los creadores de la exitosa serie de Netflix ‘Stranger Things’ se pronunciaron con respecto al reciente reporte viral de que la protagonista de la serie Millie Bobby Brown habría presentado un acusación por acoso contra su coprotagonista David Harbour previo al inicio del rodaje de la quinta temporada.

El reporte de Daily Mail, que citó fuentes anónimas, indicaba que Brown introdujo “páginas y páginas” de señalamientos contra Harbour. Luego de este reporte, ambos actores aparecieron juntos e incluso se abrazaron frente a la prensa durante el estreno de la quinta temporada en el Chinese Theatre, en Los Ángeles, el jueves.

Durante la alfombra roja The Hollywood Reporter preguntó a Ross Duffer, cocreador de la serie, sobre las acusaciones de acoso.

“Obviamente, entenderás que no puedo hablar sobre asuntos personales ocurridos en el set, pero diré que llevamos diez años trabajando con este elenco, y a estas alturas son como una familia para nosotros. Los queremos mucho. No hay nada más importante que tener un set donde todos se sientan seguros y felices”, respondió Duffer.

El director y productor ejecutivo Shawn Levy aseguró que hicieron todo lo posible por crear un ambiente laboral respetuoso. “Al final, ese es el trabajo. Hay que asegurar un entorno laboral respetuoso, donde todos se sientan cómodos y seguros. Por eso hicimos todo lo posible para crear ese ambiente y nos sentimos orgullosos de haberlo conseguido”, afirmó Levy.

Duffer aseguró que son “inexactas” las historias que han circulado sobre este tema. “He leído muchas historias, y van desde completamente inexactas hasta… hay mucho ruido alrededor del tema. Pero la verdad es que consideramos a este equipo y elenco como una familia, y por eso nos tratamos con respeto. Esa siempre ha sido la base de todo”.

El reporte de Daily Mail se suma a otra polémica de Harbour, quien fue blanco de críticas tras el lanzamiento del nuevo álbum de su exesposa Lily Allen, quien lo acusó de muchas infidelidades.

Estos inconvenientes no han obstaculizado el estreno de la tan esperada quinta y última temporada de Stranger Things. Los primeros cuatro episodios se estrenarán en Netflix el 26 de noviembre, luego se estrenarán tres más el 25 de diciembre. El final de temporada, con un episodio de formato extendido, llegará el 31 de diciembre.

