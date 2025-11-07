Millie Bobby Brown y David Harbour se abrazan en la premier de ‘Stranger Things’

A pesar de las especulaciones y comentarios que surgieron en los últimos días, David Harbour y Millie Bobby Brown se dejaron ver relajados y muy unidos durante el estreno de la quinta temporada de ‘Stranger Things’ en Los Ángeles, donde los actores posaron sonrientes y hasta compartieron un abrazo que pronto se viralizó en redes sociales.

Este momento entre ambos llega poco después de que circulara la versión de que Brown había presentado una queja por presunto acoso laboral y bullying contra Harbour. Sin embargo, en la alfombra roja celebrada en el histórico TCL Chinese Theatre de Hollywood, ambos demostraron una gran complicidad y mantuvieron la actitud bromista que los caracteriza.

Para la ocasión, Millie Bobby Brown, de 21 años, asistió al evento con un vestido ceñido de encaje transparente, con diseño de hombros descubiertos y detalles de plumas. La actriz posó tomada del brazo de Harbour y no pudo contener la risa ante los comentarios del actor.

Por su parte, David Harbour, de 50 años, optó por un traje negro de rayas con corbata combinada y se mostró siempre sonriente frente a los fotógrafos.

Momentos antes, Netflix ya había destacado en redes sociales la buena relación entre ambos al compartir imágenes de su llegada conjunta al estreno: “David Harbour y Millie Bobby Brown llegan juntos al último estreno de Stranger Things”, escribió la plataforma.

En la popular serie, David Harbour interpreta a Jim Hopper, mientras que Millie Bobby Brown encarna a Eleven, figura que desarrolla con él un lazo similar al de padre e hija, una relación que se ha convertido en una de las favoritas del público.

Hasta el momento, ninguno de los dos actores ha comentado el polémico reportaje que realizó el medio Daily Mail, donde mencionaba las supuestas quejas de la intérprete hacia el actor.

