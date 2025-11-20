Congresista de NY Nydia Velázquez anuncia su retiro; no aspirará a la reelección

NUEVA YORK – Luego de 33 años sirviendo como representante en el Congreso de Estados Unidos, la demócrata Nydia Velázquez anunció que este será su último término y que no aspirará a la reelección.

Velázquez, de origen boricua, indicó, en un comunicado esta noche, que tomó la difícil decisión para dejarle espacio a nuevos líderes.

“Durante más de tres décadas, he tenido el privilegio de servir a los neoyorquinos en el Congreso de los Estados Unidos. Tras mucha reflexión, he decidido que este será mi último mandato. No ha sido una decisión fácil, pero creo que es el momento oportuno para que dé un paso al lado y para que una nueva generación de líderes tome las riendas”, indicó la legisladora que representa al distrito 7 de NY.

En el parte de prensa, la congresista destaca sus raíces humildes en el pueblo de Yabucoa, donde se crió y cómo al mudarse a la ciudad para hacer la maestría, su vida cambió para siempre.

“Crecí en un pequeño pueblo de campos de caña de azúcar en Yabucoa, Puerto Rico. Mi familia era humilde. Nueve hijos en una casa de madera. La política en Washington parecía un mundo aparte. Si le hubieran dicho a esa niña que algún día sería la primera mujer puertorriqueña elegida al Congreso, jamás lo habría creído”, relató.

“De adolescente, vine a Nueva York para cursar una maestría, y esta ciudad cambió mi vida para siempre. Nueva York me acogió, me dio la bienvenida y me brindó oportunidades que nunca creí posibles. Me enamoré de su energía y de la gente que hace de esta ciudad lo que es. En Nueva York, encontré mi voz, descubrí mi propósito y me dediqué a la lucha por la justicia y la igualdad de oportunidades. Realmente no hay otra ciudad igual en el mundo”, compartió.

La política señaló que decidió corer por una posición en el 1993, porque las voces boricuas, de los inmigrantes y de los trabajadores que intentaban salir adelante no estaban siendo escuchadas.

“Ese año hice historia al convertirme en la primera mujer puertorriqueña elegida al Congreso, representando un distrito recién rediseñado que por fin reflejaba a sus habitantes. En aquel entonces, solo había tres latinas en la Cámara de Representantes. Uno de los mayores honores de mi carrera ha sido contribuir a abrir camino a quienes vinieron después”, afirmó.

Velázquez es también una de las congresistas más influyentes y vocales en cuanto a los asuntos de la isla.

La demócrata ha presentado múltiples legislaciones que impactan a los residentes del territorio y que abarcan desde el tema del estatus, la crisis energética y las exenciones a extranjeros que se relocalizan en la isla bajo la Ley 22.

Noticia en desarrollo.