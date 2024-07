¿Qué exactamente dice la plataforma demócrata sobre Puerto Rico en cuanto a estatus, paridad en fondos federales y la Junta?

Nueva York – Aparte de la enmienda que establece un compromiso con el “Puerto Rico Status Act”, legislación federal que dispone para un plebiscito en Puerto Rico entre opciones no territoriales, la plataforma de gobierno del Partido Demócrata incluye el llamado a paridad en fondos federales y a trabajar para disolver la Junta de Control Fiscal en la isla.

El extracto sobre la postura del Comité Nacional Demócrata (DNC) en cuanto a Puerto Rico fue provisto a El Diario por una fuente familiarizada con el tema.

En términos del asunto del estatus, el documento descarta la mención previa de que los demócratas apoyan la libre determinación de Puerto Rico, para especificar el respaldo al proyecto de ley ante el Congreso que excluye al Estado Libre Asociado (ELA) como opción en una papeleta.

“Los demócratas reconocen que la gente de Puerto Rico se ha ganado y merecen resolver la pregunta del estatus político. Por esta razón, los demócratas apoyan la promulgación de la Ley de Estatus de Puerto Rico (Puerto Rico Status Act, H.R. 2757 / S.3231) y promueven la completa representación política y cívica de los puertorriqueños”, lee el extracto sobre Puerto Rico en la plataforma.

Paridad en fondos federales para Puerto Rico

Por otro lado, el texto del DNC menciona que los demócratas harán gestiones para lograr paridad en fondos federales para programas como Medicaid, SNAP y CTC.

“Nosotros vamos a trabajar para acabar con este trato desigual por parte del gobierno federal y vamos a batallar para proveer igual acceso a fondos federales como Medicaid, SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) y CTC (Child Tax Credit / Crédito por menor dependiente)”, añadieron los miembros del comité de plataforma de la entidad.

Los miembros del DNC también cuestiona la “fallida respuesta” del expresidente Donald Trump en Puerto Rico tras el huracán María y se comprometen a agilizar el desembolso de fondos federales para reconstrucción.

“Los demócratas rechazamos la fallida respuesta de Trump tras el huracán María, que devastó a Puerto Rico, y nos vamos a asegurar que la respuesta del gobierno federal a los desastres en Puerto Rico sea de la manera urgente en la que se haría en cualquier otro lugar del país (EE.UU.). Cuando ocurre el desastre, nosotros vamos a agilizar el acceso a fondos de recuperación para ayudar a la reconstrucción. Nosotros reconstruiremos para invertir más en energía, infraestructura, desarrollo económico, educación, cuidado de salud, vivienda, energía y resiliencia climática”, establece el programa de gobierno.

“Vamos a trabajar para disolver la Junta de Control Fiscal”

Sobre la presencia de la Junta en el territorio, el texto señala: “Nosotros vamos a reestructurar la deuda de Puerto Rico para aliviar la carga de la deuda, y vamos a trabajar para disolver la Junta de Control Fiscal”.

El documento no especifica un término de tiempo para completar la gestión. Actualmente, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se encuentra en el proceso de reestructurar su deuda sin que se vislumbre una fecha para que la jueza Laura Taylor Swain confirme el plan de ajuste.

La Junta es el organismo federal aprobado bajo la Ley PROMESA en el Congreso de Estados Unidos en el 2016 para administrar las finanzas de la isla, imponer planes de austeridad y reestructurar la deuda con los bonistas.

El texto que incluye la enmienda sobre el tema del estatus fue aprobado por el voto unánime de los miembros del Comité de Plataforma el pasado 16 de julio. Ahora, el programa de gobierno se espera que sea ratificado durante la convención nacional del partido, entre el 19 y 22 de agosto en Chicago, Illinois.

En el cónclave virtual este mes, el presidente entrante del Partido Demócrata en Puerto Rico, Luis Dávila Pernas (DPPR), argumentó a favor de la enmienda para sustituir la referencia a la autodeterminación para Puerto Rico por el de un compromiso con el Puerto Rico Status Act. A juicio de Dávila Pernas, el término autodeterminación ha sido utilizado históricamente de manera genérica para no atender el tema del estatus en sus méritos.

Organizaciones de boricuas en la diáspora se oponen a nuevo lenguaje

El nuevo lenguaje ha sido cuestionado por líderes del Partido Popular Democrático (PPD) debido a la exclusión del ELA, y por organizaciones de boricuas en la diáspora que entienden que la medida para una consulta plebiscitaria con aval del Congreso no es inclusiva.

En específico, la coalición de organizaciones Power 4 Puerto Rico pidió descartar el nuevo lenguaje por entender que se compromete con un proyecto de ley mal concebido, esto en referencia al Puerto Rico Status Act o Ley de Estatus de Puerto Rico con versiones tanto en Cámara como en el Senado federal.

“Power 4 Puerto Rico, rechaza fuertemente la plataforma del Partido Demócrata que apoya el antidemocrático Puerto Rico Status Act (Ley de Estatus de Puerto Rico), luego de que el Comité Nacional Demócrata (DNC) aprobara un borrador de plataforma para la convención que remueve las referencias a la autodeterminación y ahora apoya la legislación mal concebida”, argumentó el colectivo en un comunicado enviado a El Diario.

Parte del planteamiento en contra de la legislación federal es que supuestamente está inclinada a la estadidad por no explicar en profundidad las implicaciones de esa opción de estatus para Puerto Rico en términos de idioma, impuestos federales y otros asuntos claves de una transición.

El presidente saliente del Partido Demócrata en Puerto Rico, Charlie Rodríguez, consideró que los que se oponen al nuevo lenguaje no están respetando la voluntad de los puertorriqueños en las urnas que en los últimos tres plebiscitos han manifestado que quieren un cambio en su sistema de gobierno.

“Los boricuas de la diáspora no pueden decidir por mí, porque ellos tienen todos los beneficios plenos de la ciudadanía americana. Viven en un estado, tienen todos los derechos, privilegios, programas; aquí en la isla es que tenemos que estar siempre sometidos a que nos traten de una forma desigual. Por eso es que mucho boricua se va para los Estados Unidos continentales”, argumentó el estadista y miembro del Partido Nuevo Progresista (PNP) del que también forma parte Dávila Pernas.

“El contenido del Puerto Rico Status Act, ¿usted entiende que es claro en cuanto al impacto que tendría la estadidad en Puerto Rico en términos de idioma, impuestos, ese tipo de detalles; ¿está o no está claro?, porque parte del planteamiento es ese, que no está claro, y que, antes de cualquier movida en esa dirección, ese tipo de información se debería exponer más claramente a los puertorriqueños de qué se trata”, insistió El Diario.

“El que vive allá lo tiene bien claro. Los boricuas allá pagan contribuciones, pero siguen allá, porque es mejor; hay más oportunidades. En Puerto Rico, el salario mínimo era el mínimo federal de $7.50, y lo hemos aumentado a $10.50, pero aún así está por debajo de lo que se paga por salario mínimo en muchos estados…Entonces, ¿qué no está claro? El que está allá está claro, el que está aquí está claro; queremos resolver nuestro dilema y tiene que ser a través de un proceso vinculante desde el Congreso”, respondió.

Rodríguez, quien lidera la delegación de demócratas boricuas de cara a la convención nacional, además defendió la exclusión del ELA del Puerto Rico Status Act, y, por ende, del programa de gobierno del DNC.

“Obviamente, la condición de ‘status quo’, que algunos le llaman Estado Libre Asociado (ELA) está fuera del panorama, porque el problema no puede ser la solución”, señaló.

“Parte del planteamiento de los populares es que, les guste o no a los estadistas, hay puertorriqueños que apoyan ese sistema de gobierno, el ELA, y que no están siendo representados al no estar incluido entre las opciones de la consulta…”, planteó El Diario.

“Y yo les digo que no es opción. ¿Usted cree que al esclavo Abraham Lincoln le iba a preguntar, ¿usted quiere seguir siendo esclavo o quiere ser libre? O sea, la esclavitud no era la solución al problema de la esclavitud…De la misma manera aquí el problema es el ELA”, insistió.

“Un ELA que dicho sea de paso ha sido reiterado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos; el mismo Congreso lo ha reiterado, de que Puerto Rico no tiene ningún control sobre lo suyo, al punto que nos aprobaron la Ley PROMESA. Qué mejor evidencia de que el ELA es un territorio, una colonia, cuando el gobierno federal aprueba una ley que quita al gobierno de Puerto Rico la facultad de balancear y aprobar su propio presupuesto…Así que esto se cayó y ya la gente no quiere saber del ELA” puntualizó.

El contraste con la plataforma republicana

Cabe señalar que la plataforma del Partido Republicano que se aprobó en la convención nacional de Milwaukee, Wisconsin, este mes, no incluye ni la estadidad, como en años anteriores, y tampoco hace mención del tema del estatus.

En específico, bajo “Gobierno de, por y para la gente” se indica que el Partido acoge con beneplácito una mayor participación de los territorios en todos los aspectos del proceso político.

“Los territorios de Guam, el ‘Commonwealth’ de las Islas Marianas del Norte, Samoa americana, las Islas Vírgenes estadounidenses y Puerto Rico son de vital importancia para nuestra Seguridad Nacional, y acogemos con beneplácito su mayor participación en todos los aspectos del proceso político”, lee el texto del programa de gobierno propuesto por Donald Trump y su equipo.

Líderes republicanos en la isla como la delegada Zoraida Buxó, quien votó por la nominación de Trump, consideran que el texto es lo suficientemente abierto como para no descartar un proceso de estatus autorizado por el Congreso en la isla bajo una potencial administración republicana.

Alegan además que las enmiendas al reglamento de la colectividad mencionan la estadidad en dos ocasiones. El documento indica que si Puerto Rico se volviera estado antes de la próxima convención, el número de delegados de la isla debe ser calculado acorde con la misma fórmula utilizada para otros estados.

