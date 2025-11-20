Contralor de la ciudad de NY, Brad Lander, enfrentará juicio por su arresto en 26 Federal Plaza

El contralor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, será el único alto funcionario que llevará su caso a juicio tras los arrestos ocurridos en 26 Federal Plaza, luego de que el resto de los legisladores estatales involucrados aceptaran un acuerdo para aplazar sus procesos.

A diferencia de los asambleístas y senadores detenidos mientras intentaban observar procedimientos de inmigración, quienes aceptaron un aplazamiento en previsión de destitución a cambio de no ser arrestados en propiedad federal durante seis meses, Lander rechazó ese camino.

“Quiero un juicio”, afirmó, al sostener que “el crimen que cometieron ese día en el décimo piso ocurrió al otro lado de la puerta”, refiriéndose a las prácticas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El cargo que enfrenta —un delito menor por bloquear entradas y pasillos— contempla una pena máxima de 30 días de cárcel. Lander insistió en que continuará utilizando el proceso judicial para exponer “lo que está haciendo ICE”.

No es la primera vez que Lander, quien estaría planeando competir contra Dan Goldman por escaño en el Congreso, enfrenta acusaciones: en junio fue arrestado en otro incidente con ICE, caso que posteriormente fue desestimado.

Desde Albany, un portavoz de la gobernadora Kathy Hochul sostuvo que la intervención federal “no es deseada ni necesaria”, y aseguró que las inversiones estatales han reducido la criminalidad a “mínimos históricos”.

26 Federal Plaza

El caso de Lander se inscribe en un historial reciente de incidentes vinculados a 26 Federal Plaza, un edificio federal donde se ubica una oficina de ICE.

A mediados de año, videos difundidos por la Coalición de Inmigración de Nueva York expusieron condiciones dentro del décimo piso donde, según la organización, personas migrantes permanecían por días sin acceso adecuado a alimentos, duchas ni atención médica.

Las imágenes mostraban a decenas de individuos recostados o sentados junto a mantas térmicas y dos inodoros separados solo por baja mampostería.

El Departamento de Seguridad Nacional negó esas acusaciones y sostuvo que 26 Federal Plaza “no es un centro de detención”, sino un edificio de oficinas.

En un comunicado, afirmó que los señalamientos sobre hacinamiento o precariedad “son categóricamente falsos” y que los detenidos bajo custodia de ICE reciben asistencia médica y contacto con abogados y familiares.

Las tensiones en torno al edificio han ido en aumento. En agosto, más de una docena de manifestantes fueron arrestados frente a sus puertas con pancartas que exigían la liberación de los detenidos.

Días después, el inmueble tuvo que ser evacuado cuando sobres con un polvo blanco desconocido llegaron al piso donde operan el DHS y la oficina de campo de ICE. A finales de septiembre, varios periodistas denunciaron haber sido agredidos dentro del edificio por agentes migratorios, uno de ellos trasladado en camilla.

