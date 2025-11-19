36% de los latinos se arrepienten de haber votado por Trump, según encuesta

Más de un tercio de los latinos que votaron en 2024 por el ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 36 %, están arrepentidos o decepcionados de su elección, según reveló este miércoles una encuesta de la firma Global Strategy Group (GSG) y la organización Somos Votantes.

Además, la desaprobación del mandatario republicano entre los hispanos subió al 63 % en noviembre, tres puntos porcentuales más que la anterior medición de septiembre y nueve puntos más desde la primera encuesta en febrero.

Mientras que la aprobación de Trump cayó al 35 %, dos puntos porcentuales menos que en septiembre y ocho menos que en febrero, agregó el estudio de opinión basado en 800 entrevistas digitales a nivel nacional entre el 4 y el 12 de noviembre, con un margen de error del 3,5 % y un nivel de confianza del 95 %.

Al contemplar solo la economía, el 64 % de los latinos desaprueban a Trump, una subida de dos puntos, mientras que el 34 % lo avalan, una disminución de dos.

Asimismo, casi siete de cada 10 hispanos, el 69 %, afirma que los aranceles del mandatario “están provocando un aumento en el precio de los productos que compran”, y una proporción similar, el 68 %, evalúa de forma negativa la economía estadounidense.

“Más de uno de cada tres votantes latinos que votaron por Trump ahora dicen estar decepcionados o arrepentidos de su decisión. Eso es lo que sienten los votantes en cada cajero del supermercado, en cada gasolinera, cada mes cuando llega el momento de pagar las facturas”, comentó Melissa Morales, presidenta de Somos Votantes.

La encuesta también reveló que el 45 % de los hispanos culpan a los republicanos de sus dificultades económicas, frente al 24 % que responsabiliza a los demócratas.

Cerca de la mitad, el 51 %, considera que la inflación y el costo de vida deben ser prioridad del presidente y el Congreso, pero solo el 14 % piensa que Trump y los republicanos están enfocándose en ello.

“Los votantes latinos saben quién está en el poder y responsabilizan a Trump y a los republicanos de sus dificultades económicas”, comentó Rosa Mendoza, vicepresidenta de Global Strategy Group.

La encuesta refleja la atención política que han despertado los votantes latinos en Estados Unidos, donde el 48 % de ellos votó por Trump en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024 frente al 51 % que sufragó por la demócrata Kamala Harris, según el Pew Research Center.

Las elecciones locales del 4 de noviembre pasado muestran un cambio de tendencia entre electores hispanos, pues más de dos tercios de ellos apoyaron a las candidatas demócratas para gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, y Nueva Jersey, Mikie Sherrill, según datos del grupo Latino Victory Fund.

