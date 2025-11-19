Trump firma el proyecto de ley para publicar los archivos de Jeffrey Epstein

El presidente Donald Trump firmó la noche de este miércoles el proyecto de ley que ordena al Departamento de Justicia a publicar los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, según anunció en Truth Social.

“¡ACABO DE FIRMAR EL PROYECTO DE LEY PARA PUBLICAR LOS ARCHIVOS DE EPSTEIN!”, anunció Trump en un largo mensaje en el que destinó varios ataques contra los demócratas.

En su publicación, recordó que él mismo solicitó al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al líder de la mayoría del Senado, John Thune, aprobar la legislación.

Según Trump, esta solicitud impulsó una votación “casi unánime” a favor del proyecto. Agregó que, “siguiendo mis instrucciones, el Departamento de Justicia ya ha entregado cerca de cincuenta mil páginas de documentos al Congreso”.

El proyecto de ley exige a la fiscal general Pam Bondi que divulgue todos los registros no clasificados relacionados con Epstein en un plazo de 30 días. La ley permite a Bondi retener o redactar información que podría poner en peligro una investigación federal

Señalamientos contra demócratas

El presidente afirmó que el caso Epstein “fue acusado por el Departamento de Justicia de Trump en 2019 (¡No los demócratas!)” y vinculó al financiero con diversos políticos demócratas.

Trump señaló que Epstein “fue demócrata de toda la vida” y que “donó miles de dólares a políticos demócratas”.

Afirmó además que estuvo “profundamente asociado con muchas figuras demócratas conocidas”, entre ellas Bill Clinton —“quien viajó en su avión 26 veces”—, Larry Summers, Reid Hoffman, el líder de la minoría Hakeem Jeffries —a quien Trump acusa de haber pedido donaciones a Epstein “DESPUÉS de que Epstein fuera acusado”—, la congresista Stacey Plaskett “y muchos más”, sostuvo.

“Quizás la verdad sobre estos demócratas y sus asociaciones con Jeffrey Epstein pronto se revele”, añadió.

Trump cuestionó a la administración Biden al asegurar que “no entregó NI UN SOLO archivo ni página relacionados con el demócrata Epstein, ni siquiera hablaron de él”.

Además, acusó a los demócratas de “utilizar el tema de Epstein” para distraer de lo que llamó “nuestras INCREÍBLES victorias”, y mencionó una larga lista aspectos en materia de inmigración, política exterior y aranceles que, según él, son un éxito de su gestión.

Sigue leyendo: