Demócratas usan a Messi en TikTok para contrarrestar el video de Trump con Cristiano Ronaldo

La eterna disputa entre Messi y Cristiano saltó de las canchas a la política. El pasado miércoles, el partido Demócrata publicó en TikTok un video usando a Messi como respuesta al audiovisual publicado el martes por la Casa Blanca en el que aparecía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al futbolista portugués.

El clip comienza con la imagen original de Trump y Cristiano caminando y riendo en la Casa Blanca. La publicación original tenía el mensaje de “dos GOAT” (Greatest Of All Time).

Posteriormente, el video de los Demócratas empezó a mostrar a Messi con la camiseta del FC Barcelona, París Saint Germain, y la selección Argentina. Además, mostró una recopilación de los actos de entrega de los Balones de Oro a ‘La Pulga’.

El TikTok del partido azul usó en la descripción la expresión “Mogged“, una jerga de internet que significa ser superior o opacar a alguien. El término se usa a menudo en un contexto humorístico para señalar que alguien se ve mucho mejor que otra persona en una foto o comparación directa

Ronaldo llegó a la Casa Blanca siendo parte de la comitiva del príncipe Mohammed bin Salmán de Arabia Saudita.

La reunión con Trump se dio el martes en la tarde, antes de la cena en el Salón Este. No obstante, se hizo oficial el miércoles.

El encuentro entre Ronaldo y Trump se da semanas después de que el luso haya declarado en una entrevista con periodista británico Piers Morgan, que admiraba al mandatario republicano y deseaba conocerle para conversar.

No es la primera vez que CR7 habla de Trump. A mediados de junio, ‘El Bicho’ le regaló al mandatario un jersey firmado de la selección de Portugal.

La playera llegó a las manos de Trump gracias al presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien se la entregó el marco de la Cumbre del G7 en Kananaskis, Canadá.



