¿Qué le regaló Donald Trump a Cristiano Ronaldo en su visita a la Casa Blanca?

Aunque se hizo oficial el pasado miércoles, el martes Cristiano Ronaldo y el presidente Donald Trump se reunieron en la Casa Blanca. El mandatario republicano entregó al futbolista un reconocimiento simbólico que el jefe de Estado reserva a figuras que considera especialmente influyentes.

Trump entregó a Cristiano la llave de oro de la Casa Blanca. Este reconocimiento es de carácter honorífico y funciona como un símbolo de reconocimiento y cercanía institucional. Es al menos la segunda vez que el republicano la concede en su mandato.

No es un objeto oficial ni protocolar, sino una distinción personal. No tiene funciones diplomáticas ni institucionales. No otorga acceso ni privilegios reales dentro del gobierno estadounidense.

Meses atrás se la entregó a Elon Musk en un acto en el que aseguró que se trata de un obsequio reservado a “personas muy especiales”. En las imágenes compartidas por CR7 se puede ver como se posiciona a la derecha de Trump mientras sostiene la llave dorada en una caja de madera.

Ronaldo llegó a la Casa Blanca siendo parte de la comitiva del príncipe Mohammed bin Salmán de Arabia Saudita. La reunión con Trump se dio en la tarde, antes de la cena en el Salón Este.

“Gracias Sr. Presidente, por la invitación y por la cálida bienvenida que usted y la primera dama nos dieron a mí y a mi futura esposa Georgina. Cada uno de nosotros tiene algo significativo que dar y estoy listo para hacer mi parte mientras inspiramos nuevas generaciones para construir un futuro definido por coraje, responsabilidad y paz duradera”, escribió en redes sociales tras el encuentro.

El encuentro entre Ronaldo y Trump se da semanas después de que el luso haya declarado en una entrevista con periodista británico Piers Morgan, que admiraba al mandatario republicano y deseaba conocerle para conversar.

No es la primera vez que CR7 habla de Trump. A mediados de junio, ‘El Bicho’ le regaló al mandatario un jersey firmado de la selección de Portugal.

La playera llegó a las manos de Trump gracias al presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien se la entregó el marco de la Cumbre del G7 en Kananaskis, Canadá.



