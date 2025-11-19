Cristiano Ronaldo se reunió con Donald Trump en la Casa Blanca: “Cada uno tiene algo significativo que dar”

El pasado martes ocurrió un hecho histórico que mezcla la política con el deporte. Cristiano Ronaldo y el presidente Donald Trump se reunieron en la Casa Blanca. El atacante dedicó unas palabras al republicano en redes sociales. De momento, no ha trascendido sobre que temas conversaron.

Antes de que el luso acudiera al Salón Este de la Casa Blanca para una cena como parte de la comitiva del príncipe Mohammed bin Salmán de Arabia Saudita, CR7 se reunió con el mandatario durante la tarde. No obstante, las imágenes se hicieron oficiales este miércoles

Tras el encuentro, el portugués hizo par de publicaciones en sus redes sociales. La primera fue un video colaboración con la Casa Blanca en la que aparece caminando y riendo con Trump en uno de los pasillos de la residencia presidencial. “Dos leyendas”, reza la inscripción.

En el otro post con un carrete de tres fotos aparece Ronaldo a la derecha de Trump y su esposa Georgina Rodríguez a la izquierda. El delantero dedicó un mensaje al republicano en su publicación.

“Gracias Sr. Presidente, por la invitación y por la cálida bienvenida que usted y la primera dama nos dieron a mí y a mi futura esposa Georgina. Cada uno de nosotros tiene algo significativo que dar y estoy listo para hacer mi parte mientras inspiramos nuevas generaciones para construir un futuro definido por coraje, responsabilidad y paz duradera”, escribió.

El encuentro entre Ronaldo y Trump se da semanas después de que el luso haya declarado en una entrevista con periodista británico Piers Morgan, que admiraba al mandatario republicano y deseaba conocerle para conversar.

“Uno de los tipos que quiero conocer, ojalá algún día, uno de los tipos con los que quiero sentarme a tener una buena conversación es Donald Trump. Es una de esas personas que me caen bien porque creo que puede hacer que las cosas sucedan y me gustan las personas así”, expresó a comienzos de noviembre.

No es la primera vez que CR7 habla de Trump. A mediados de junio, ‘El Bicho’ le regaló al mandatario un jersey firmado de la selección de Portugal.

La playera llegó a las manos de Trump gracias al presidente del Consejo Europeo, António Costa, quien se la entregó el marco de la Cumbre del G7 en Kananaskis, Canadá.



