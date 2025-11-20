Figura de cera de Lady Di con el “vestido de la venganza” genera sensación en París

El museo de cera de París dio a conocer este jueves la figura de Lady Di, presentada con el célebre “vestido de la venganza”, el mismo que usó la noche en que su entonces esposo, el príncipe Charles, admitió públicamente sus infidelidades.

El Museo Grevin, situado en pleno centro de la capital francesa, ya contaba con las estatuas de cera de Charles III, actual monarca, y de su madre, la fallecida reina Isabel II. No obstante, aún no había incorporado la imagen de la princesa Diana, pese al trágico vínculo que la une con París, ciudad donde perdió la vida a los 36 años en un accidente automovilístico en agosto de 1997.

La figura exhibe una reproducción del vestido negro de escote palabra de honor creado por Christina Stambolian, que Diana llevó en junio de 1994, justo el día en que Charles hizo públicas sus infidelidades en una entrevista televisiva.

“Este atrevido look, que rompía con los códigos de la realeza británica, fue rápidamente bautizado como el ‘vestido de la venganza’ e interpretado como un acto de reconquista, una poderosa imagen de feminidad afirmada, de confianza recuperada y un símbolo de resiliencia”, indicó el museo.

La presentación coincide con el 30 aniversario de la famosa entrevista que Diana concedió a la BBC el 20 de noviembre de 1995.

“Éramos tres en ese matrimonio”, declaró en esa ocasión, aludiendo a Camilla, entonces amante de Charles y quien más tarde se convertiría en su segunda esposa. En esa misma conversación, Diana también admitió haber tenido una relación fuera del matrimonio.

“Diana sigue siendo una figura clave de la cultura pop mundial, admirada por su estilo, su humanidad y su independencia. Encierra una mezcla única de tradición, modernidad e influencia cultural”, agregó el Grevin.

La estatua de la denominada “princesa del pueblo” se encuentra ahora instalada bajo la cúpula del famoso recinto, acompañada por otras personalidades, entre ellas el diseñador francés Jean-Paul Gaultier y la reina María Antonieta.

Las figuras de Charles III y de Elizabeth II están expuestas en otra sección, reservada a los jefes de Estado.

