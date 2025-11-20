Jueza bloquea el uso de la Guardia Nacional en D.C. al considerar ilegal la orden de Trump

Una jueza federal suspendió el despliegue de la Guardia Nacional en Washington, D.C., al considerar que el presidente Donald Trump y el Departamento de Defensa actuaron fuera de su autoridad legal al ordenar la presencia de tropas para tareas no militares sin una solicitud previa del gobierno local.

La jueza de distrito Jia Cobb determinó que la administración “excedió los límites de su autoridad”.

La jueza tmbién sostuvo que la administración Trump “carece de autoridad legal” para trasladar a miembros de la Guardia Nacional de otras jurisdicciones hacia Washington y emplearlos en misiones que, según el fallo, vulneran las facultades soberanas del Distrito.

La sentencia, sin embargo, no tiene aplicación inmediata. Cobb decidió posponer durante 21 días la orden que obligaría a retirar a los efectivos, un margen destinado a permitir que la administración Trump interponga una apelación. Ese plazo coincide con la expectativa de un inminente fallo del Tribunal Supremo sobre otro despliegue controvertido, esta vez en Chicago.

Para la Cobb, esas decisiones representaron un perjuicio institucional claro. En su orden escribió que las acciones del Ejecutivo dañaron “de forma irreparable” la capacidad del Distrito de ejercer sus poderes dentro de su territorio.

La oficina del fiscal general de Washington, D.C., llevó el caso a los tribunales a principios de septiembre, después de que la administración incrementara el despliegue de agentes y tropas bajo el argumento de una supuesta escalada de violencia.

Trump justificó esos movimientos al asegurar que eran necesarios para proteger funciones federales, pese a la abierta oposición de las autoridades locales y estatales.

