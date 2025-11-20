Los 6 mejores seguros de auto en EE.UU. en este 2025

Elegir un seguro de auto confiable en Estados Unidos se ha vuelto más complicado y costoso. Con aumentos de tarifas constantes, pólizas cada vez más complejas y diferencias enormes en el servicio al cliente, los consumidores buscan opciones que realmente valgan lo que pagan.

Para ayudar en esa tarea, Consumer Reports (CR) analizó recientemente a 36 de las principales aseguradoras del país y solo 6 lograron obtener una recomendación sólida.

El estudio se basó en las respuestas de más de 40,000 conductores, quienes evaluaron la calidad del servicio, la atención de los agentes, la claridad en las pólizas y, especialmente, cómo las compañías manejan los reclamos. CR también tomó en cuenta qué empresas han incrementado sus precios más agresivamente durante los últimos años, un factor clave en medio de la inflación que ha golpeado al sector asegurador.

Aquí te contamos cuáles son las 6 mejores aseguradoras de autos en EE.UU. en 2025, por qué destacaron y en qué estados están disponibles.

La lista de mejores aseguradoras de autos en EE.UU. en este 2025

6) Cincinnati Insurance Companies: servicio cercano y especializado

Cincinnati Insurance ocupa el 6° lugar gracias a sus altos puntajes en servicio al cliente y manejo de reclamos. Los usuarios encuestados por CR elogiaron la capacidad de los agentes para responder con rapidez, ofrecer orientación clara y mantener una comunicación fluida durante todo el proceso.

Aunque algunos conductores reportaron aumentos de tarifas por encima del promedio, la aseguradora destaca por ofrecer coberturas especializadas, como protección para autos clásicos o pólizas diseñadas para clientes con vehículos de alto valor. Esa personalización le permite mantenerse competitiva pese al costo.

Dónde opera: en todos los estados, excepto Alaska, Luisiana, Misisipi, Oklahoma y Dakota del Sur.

5) USAA Group: la favorita de militares y sus familias

USAA se mantiene como una de las aseguradoras mejor valoradas del país, pero solo está disponible para miembros del ejército, veteranos y sus familiares directos. Según Consumer Reports, sus clientes califican especialmente bien su servicio de reclamos, calidad de cobertura y asistencia general.

Aunque las primas han aumentado en los últimos años, USAA sigue siendo una gran opción para quienes califican, gracias a beneficios exclusivos como descuentos por despliegue, rebajas por almacenamiento del vehículo y ahorros importantes al combinar pólizas.

Dónde opera: disponible en los 50 estados.

4) NYCM Insurance Group: enfoque local, servicio directo

NYCM, antes conocida como New York Central Mutual Insurance, logró posicionarse en el 4° lugar principalmente por su fuerte reputación entre los neoyorquinos. Según las respuestas del estudio, los clientes valoran el trato directo con representantes, la facilidad para resolver dudas y la rapidez en los reclamos.

Pese a que muchos han visto incrementos en las tarifas, la empresa mantiene una base de clientes leal gracias a su modelo local y personalizado, difícil de replicar entre las grandes aseguradoras nacionales.

Dónde opera: únicamente en Nueva York.

3) Amica Mutual Insurance: transparencia y reembolsos para clientes leales

Amica, una de las aseguradoras con mejor reputación histórica en EE.UU., se colocó en el tercer lugar del ranking. El factor clave: la forma en que gestiona los reclamos y su comunicación clara con los asegurados.

Los clientes describen a Amica como una compañía confiable, transparente y eficiente, especialmente cuando enfrentan accidentes o pérdidas importantes. Aunque sus tarifas pueden ser más altas que el promedio, su estructura mutual permite que quienes no presentan reclamos durante el año reciban reembolsos o dividendos, algo poco común en el sector.

Dónde opera: disponible en todo el país, excepto en Hawaii.

2) NJM Insurance Group: clientes fieles y precios competitivos

NJM se llevó el segundo lugar del listado, impulsada por su sólida reputación entre los consumidores y un dato llamativo: en los últimos 5 años, la compañía ha ganado 10 veces más clientes de los que ha perdido.

Según CR, los usuarios destacan sus precios competitivos, la claridad de sus pólizas y la calidad del trato por parte de agentes y representantes. La lealtad de sus asegurados es una de las más altas del mercado, lo que demuestra que la empresa logra mantener tarifas atractivas sin sacrificar el servicio.

Dónde opera: Connecticut, Maryland, Nueva Jersey, Ohio y Pensilvania.

1) Erie Insurance Group: el mejor seguro de auto en EE.UU.

En la primera posición del ranking está Erie Insurance, la aseguradora que obtuvo las calificaciones más altas en satisfacción con los reclamos, claridad de póliza y precios justos.

Los clientes dijeron a Consumer Reports que Erie ofrece menos aumentos de tarifas que la mayoría de sus competidores, además de descuentos valiosos y una experiencia de compra personalizada, ya que las pólizas solo pueden adquirirse a través de agentes.

Si bien su presencia geográfica es limitada, su desempeño general la convirtió en la aseguradora mejor evaluada del país en 2025.

Dónde opera: Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania, Tennessee, Virginia, West Virginia, Wisconsin y Washington, D.C.

En un mercado donde los precios suben y las diferencias en servicio se vuelven más notorias, este ranking de Consumer Reports ofrece una guía clara para quienes buscan una aseguradora que realmente cumpla. Ya sea por sus tarifas, su trato personalizado o la calidad en la atención de reclamos, estas seis compañías destacan como las mejores opciones para proteger tu auto en EE.UU. en 2025.

