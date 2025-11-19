Bomba en la Gran Manzana: Mets prepara oferta de $135 millones de dólares para arrebatarle Cody Bellinger a los Yankees
Bellinger posee una cláusula de salida que podría ejecutar para asegurar un acuerdo de al menos cinco años con el equipo rival de la ciudad
El mercado de offseason de la MLB podría vivir un sismo sin precedentes. La posibilidad de que Cody Bellinger salte de los Yankees a los Mets ha pasado de ser un simple rumor a una seria especulación, respaldada por fuentes que indican que la franquicia de Queens está dispuesta a abrir la chequera para atraer al ex-MVP.
El interés de los Mets se ha materializado en una oferta proyectada de $135 millones de dólares. Esta propuesta busca superar la estabilidad de corto plazo que Bellinger tiene con los Bombarderos del Bronx y convencerlo de firmar un compromiso multianual que le dé seguridad a largo plazo.
La cláusula que amenaza a los Yankees
Cody Bellinger, pieza clave para los Yankees desde su llegada, firmó un contrato en 2024 que incluye una opción de salida (opt-out) que puede ejecutar al finalizar la temporada.
Esta cláusula es el factor determinante que habilita el movimiento de los Mets: si Bellinger decide rechazar el salario restante en su actual acuerdo, se convertiría en agente libre y estaría disponible para negociar con cualquier equipo, incluyendo a su rival directo de la Gran Manzana.
Para Bellinger, la oferta reportada de $135 millones por cinco años representaría la seguridad financiera que no obtiene con su contrato actual, haciéndola una opción extremadamente tentadora para él y su agente.
Batalla por la ciudad
La posible firma de Bellinger por los Mets sería un golpe doble para los Yankees. No solo perderían a uno de sus jugadores más dinámicos, sino que lo verían reforzando la alineación de su némesis.
Este reporte de Bleacher Report posiciona a los Mets como un contendiente serio, dispuestos a utilizar su capital para reforzar la plantilla y crear un equipo capaz de competir de inmediato. La pelota está ahora en el campo de Bellinger: o se queda en el Bronx por un año más bajo los términos actuales, o ejecuta su cláusula y desata la guerra en Nueva York por un contrato garantizado de cinco temporadas.
