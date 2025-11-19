Bomba en la Gran Manzana: Mets prepara oferta de $135 millones de dólares para arrebatarle Cody Bellinger a los Yankees

El mercado de offseason de la MLB podría vivir un sismo sin precedentes. La posibilidad de que Cody Bellinger salte de los Yankees a los Mets ha pasado de ser un simple rumor a una seria especulación, respaldada por fuentes que indican que la franquicia de Queens está dispuesta a abrir la chequera para atraer al ex-MVP.

El interés de los Mets se ha materializado en una oferta proyectada de $135 millones de dólares. Esta propuesta busca superar la estabilidad de corto plazo que Bellinger tiene con los Bombarderos del Bronx y convencerlo de firmar un compromiso multianual que le dé seguridad a largo plazo.

La cláusula que amenaza a los Yankees

Cody Bellinger, pieza clave para los Yankees desde su llegada, firmó un contrato en 2024 que incluye una opción de salida (opt-out) que puede ejecutar al finalizar la temporada.

Esta cláusula es el factor determinante que habilita el movimiento de los Mets: si Bellinger decide rechazar el salario restante en su actual acuerdo, se convertiría en agente libre y estaría disponible para negociar con cualquier equipo, incluyendo a su rival directo de la Gran Manzana.

Cody Bellinger podría pasar del Bronx a Queens. Crédito: AP

Para Bellinger, la oferta reportada de $135 millones por cinco años representaría la seguridad financiera que no obtiene con su contrato actual, haciéndola una opción extremadamente tentadora para él y su agente.

Batalla por la ciudad

La posible firma de Bellinger por los Mets sería un golpe doble para los Yankees. No solo perderían a uno de sus jugadores más dinámicos, sino que lo verían reforzando la alineación de su némesis.

Este reporte de Bleacher Report posiciona a los Mets como un contendiente serio, dispuestos a utilizar su capital para reforzar la plantilla y crear un equipo capaz de competir de inmediato. La pelota está ahora en el campo de Bellinger: o se queda en el Bronx por un año más bajo los términos actuales, o ejecuta su cláusula y desata la guerra en Nueva York por un contrato garantizado de cinco temporadas.

