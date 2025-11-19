Mets designan para asignación a Frankie Montás

La apuesta de los New York Mets por el abridor Frankie Montas resultó ser un decepcionante y caro fracaso. El equipo anunció recientemente la designación para asignación del derecho, un movimiento que resalta la frustración de la directiva ante la incapacidad del jugador de aportar valor al equipo y, sobre todo, de mantenerse saludable en el montículo.

La decisión es notablemente rápida y subraya el riesgo inherente a las inversiones millonarias en el mercado de lanzadores.

Montas había firmado con los Mets un acuerdo por dos años y $34 millones de dólares en el pasado mercado invernal, con la esperanza de convertirse en una pieza central de la rotación.

Sin embargo, su paso por Queens estuvo marcado por las constantes dolencias físicas. Su desempeño se vio tan comprometido que el dominicano solo pudo realizar siete salidas a lo largo de toda la temporada 2025, sin poder alcanzar el ritmo y la consistencia que se esperaban de un lanzador de su calibre.

La situación se agravó drásticamente con la reciente confirmación de que Montas necesitará someterse a una cirugía en el codo, una intervención que, según los reportes, lo dejaría fuera de acción durante la totalidad de la temporada 2026.

Esta combinación de producción limitada en el presente y una baja de largo plazo en el futuro inmediato forzó a la gerencia de los Mets a cortar el vínculo contractual y buscar la manera de liberar un espacio en el roster de 40.

Legalmente, la designación para asignación otorga a los Mets un plazo de siete días para tomar una decisión final: pueden intentar canjear a Montas a otro equipo que se haga cargo del contrato restante, ponerlo en waivers para que otro club lo reclame, o, en última instancia, otorgarle la baja de manera incondicional. Independientemente del desenlace, el paso de Frankie Montas por los Mets será recordado como una inversión fallida, dominada por el infortunio y las lesiones.

