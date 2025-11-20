Piden a NY aprobar leyes para combatir eventual despliegue de la Guardia Nacional en el estado

El Concejo Municipal de Nueva York recibió este jueves un llamado urgente para aprobar dos proyectos de leyes que ayuden a enfrentar una eventual orden del presidente Donald Trump de desplegar la Guardia Nacional en el estado antes de que Zohran Mamdani asuma como alcalde en enero de 2026.

En el testimonio presentado ante el Concejo, Protect Democracy —una organización que se describe como no partidista y sin fines de lucro dedicada a contrarrestar “amenazas autoritarias”— advirtió que la posible intervención federal pondría en riesgo los derechos constitucionales de los neoyorquinos.

Si bien el presidente Trump no ha declarado abiertamente que enviará la Guardia Nacional al estado, informes de medios aseguran que es una posibilidad ante el triunfo de Mamdani en la alcaldía, a quien define como “comunista”.

En concreto, Protect Democracy pidió que la legislatura estatal avance con dos proyectos de ley que considera esenciales: el S8533 y el S8500.

Aclararon que si bien las inciativas no impedirán directamente que la administración Trump ordene un despliegue interno, sí darían a los legisladores un instrumento político y jurídico para oponerse a cualquier actuación que represente, según dijeron, un “desprecio insensible por los derechos humanos y civiles”.

“Estos dos proyectos de ley no impedirán, por sí solos, el despliegue militar del presidente Trump y sus aliados en Nueva York, ni expulsarán a los agentes del DHS de los restaurantes y negocios del vecindario”, adviritieron en el documento presentado ante el Concejo. “Sin embargo, representan un ejercicio apropiado de la soberanía de Nueva York por parte del pueblo, garantizada por la Décima Enmienda”.

¿En qué consisten los proyectos de ley?

El proyecto S8533 busca reforzar en la legislación estatal la prohibición de que la Guardia Nacional de otros estados sea enviada a Nueva York bajo el mando de gobernadores externos.

Aunque la Constitución ya limita estos despliegues, Protect Democracy argumenta que una prohibición explícita enviaría un “mensaje inequívoco” de rechazo y ofrecería un camino claro para obtener medidas judiciales urgentes si tal intervención llegara a intentarse.

La segunda propuesta, el proyecto S8500, establecería el derecho de presentar demandas civiles contra personal federal que viole derechos constitucionales.

Actualmente, recordó la organización, no existe un mecanismo que permita responsabilizar legalmente a agentes federales en la mayoría de los casos, lo que en la práctica les otorga amplia impunidad.

Quinn Raymond, estratega de políticas de Protect Democracy, sostuvo en la carta que los legisladores estatales y locales deben actuar como “contrapeso esencial contra un gobierno federal tiránico” y utilizar todas las herramientas a su alcance para preservar derechos fundamentales.

“Una respuesta política firme y definitiva ante los abusos federales debe proporcionar a los legisladores todas las herramientas y recursos posibles para defender la ley con firmeza”, dijo Raymond.

El testimonio fue remitido al Comité de Operaciones Gubernamentales, Estatales y Federales del Concejo, que celebrará una audiencia sobre amenazas de injerencia federal.