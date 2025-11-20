El Concejo Municipal de Nueva York con el que Mamdani tendrá que lidiar: ¿harán equipo?

Faltan solo unas semanas para que el alcalde electo, Zohran Mamdani, se posesione como el próximo mandatario de la Gran Manzana, en una nueva Alcaldía, vista por simpatizantes con mucha esperanza, y con altas preocupaciones entre quienes no apoyaron al político socialdemócrata. El nuevo mandatario recibirá el 1 de enero las riendas de la Ciudad, que por cuatro años manejó el saliente Eric Adams.

Aunque la mayoría de las miradas estarán puestas en las negociaciones que el burgomaestre adelante con la Gobernación y la Legislatura estatal, de quienes depende para poder llevar a buen puerto la mayoría de sus principales propuestas de Gobierno, el nuevo Concejo Municipal, que comenzará sesiones en enero, también será vital.

Programas a favor de la asequibilidad, como autobuses gratuitos, cuidado infantil sin costo para menores de cinco años, elevar el salario mínimo a $30 la hora y aumentar los impuestos a los ricos, entre otros, verán sus batallas más duras en la Asamblea estatal, donde estuvo cuatro años, el Senado estatal y en terreno de la Gobernadora Kathy Hochul.

Pero el funcionamiento de la administración municipal, la distribución del presupuesto local, que para el próximo año sería de más de $115,000 millones de dólares, y leyes como el aumento de licencias a vendedores ambulantes y la creación de una nueva agencia encargada de lidiar con desamparados y neoyorquinos con condiciones mentales, tendrán que negociarse con los 51 miembros del Concejo Municipal.

Las grandes interrogantes que hoy están sobre la mesa es ¿qué tan alineado estará el próximo organismo legislativo municipal con la visión del alcalde electo ? y ¿cuál será el nivel de apoyo o de oposición que los concejales le muestren a Mamdani?

Y es que aunque la amplísima mayoría de legisladores de esa cámara integrada por representantes de los cinco condados, es demócrata (44), hay una combinación de políticos progresistas más afines al futuro alcalde, otros más moderados e incluso algunos que no comulgan con su visión para la Gran Manzana. Sin embargo, a juzgar por lo que los legisladores municipales han mostrado tras la elección de Zohran Mamdani como el próximo burgomaestre, en opinión de políticos del Concejo, como la concejal de Queens, Tifanny Cabán, el camino parece despejado para que trabajen en equipo.

“Por fin vamos a tener a un alcalde alineado con el Concejo Municipal más progresista que hayamos tenido para poder cumplirle a la gente común y corriente, porque compartimos la misma visi[on de Ciudad”, aseguró la líder municipal, en diálogo con El Diario.

“Estamos seguros que este alcalde si va a trabajar con nosotros para proteger a nuestra gente de ICE y para poder responderle a los neoyorquinos por preocupaciones reales que los asaltan todos los días como el cuidado infantil, el transporte público y los salarios”, dijo la demócrata progresista. “Es hermoso ver que vamos a poder hacer cosas grandes y ver que el potencial y las esperanzas para el mañana y los años por venir crecen y crecen”.

El organismo legislativo, con quien el mandatario deberá comenzar a discutir su primer presupuesto en la primavera y donde las mujeres continuarán teniendo la mayoría, con 32 concejales coincide en que una de las prioridades a las que deberán meterle mano tiene que ver con hacer de la Gran Manzana una ciudad más asequible.

La Concejal Julie Menin, (izquierda), suena como la opcion favorita de los líderes del partido. La concejal latina Aamanda Farías, sigue en la lucha por la Presidencia legislativa. Foto Concejo Municipal

Asuntos como el congelamiento en las rentas y la promoción y entrega de más viviendas que frenen el desamparo parecen, al menos en teoría, puntos en común entre el Concejo y el alcalde electo. El cómo lograr darle forma a los proyectos será donde la administración Mamdani y el organismo legislativo tendrán que ponerse de acuerdo.

Y sin duda, dependerá también de quién asuma la presidencia del Concejo Municipal en enero, tras la salida de la actual jefa legislativa, la concejal Adrienne Adams, quien por límite de términos tendrá que dar un paso al costado.

“Estamos construyendo una administración que combina un liderazgo experimentado con ideas innovadoras, repensando cada herramienta del gobierno municipal para ofrecer viviendas asequibles, cuidado infantil universal y un mejor transporte público. Nos comprometemos a trabajar en estrecha colaboración con el Concejo Municipal para convertir estas prioridades en realidad para los neoyorquinos”, aseguró Dora Pekec, portavoz del equipo de transición de Mamdani.

Para asumir la posición de líder del Concejo Municipal, quien definirá la ruta que tome el órgano legislativo, los proyectos que se someterán a discusión y los que terminarán engavetados, la pelea está en su momento más álgido con 4 mujeres y un hombre tratando de reunir la mayoría de votos entre sus colegas para montarse al caballo y ponerle el ritmo a la caravana.

La concejal de Brooklyn, Crystal Hudson, abiertamente gay e hija de madre hondureña y padre jamaiquino, al igual que la actual presidenta del Comité de Protección al Consumidor y al Trabajado del Concejo Municipal, Julie Menin, suenan como las máximas aspirantes a quedarse con el puesto.

Y a pesar de que ambas líderes políticas han promovido reformas importantes desde sus cargos a favor de la clase trabajadora, Hudson luce más afín con Mamdani, a quien apoyó intensamente en su lucha por la Alcaldía, contrario a Menin, quien optó por no darle su respaldo.

Los otros concejales que siguen en la contienda por el cargo de Presidente del Concejo Municipal son la concejal latina por El Bronx Amanda Farías, actual presidenta del Comité de Desarrollo Económico, el concejal de Manhattan Christopher Marte, también de origen hispano, vicepresidente del Caucus negro, latino y asiático del Concejo y la concejal Selvena Brooks-Powers, presidenta del Comité de Transporte e Infraestructura.

Mamdani tendrá que negociar el presupuesto y nuevas leyes con el Concejo Municipal. Edwin Martínez

En opinión de expertos de los intringulis del mundo de la política, al final la balanza se inclinará hacia a un lado o hacia otro, dependiendo de qué tipo de ruta buscan los legisladores que guíe el Concejo Municipal.

Aquellos que pretenden crear un freno de mano a los planes del alcalde electo, entre ellos líderes del partido, según le dijo a este diario una fuente cercana al proceso, están tratando de subir a Menin, mientras que miembros del Caucus Progresista del Concejo, compuesto por 17 personas, están intentando que quien dirija el organismo legislativo trabaje en consonancia con las prioridades de Mamdani, por lo que a Hudson pudiera sonarle la flauta.

La concejal de Manhattan aseguró que ya se reunió con el alcalde electo, en lo que calificó como “una conversación productiva” basada en visiones compartidas sobre asequibilidad”, y en su intención de promover desde el liderazgo del Concejo Municipal reformas para que haya mayor transparencia y eficiencia en los procesos presupuestarios y legislativos, pues actualmente aquellos legisladores que no forman parte del equipo de negociación del presupuesto no tienen acceso a documentos con antelación.

Y aunque el alcalde electo no ha dado señales públicas sobre a quien preferiría tener como contraparte manejando las riendas del Concejo, Crystal Hudson suena como la ungida. La política de Brooklyn, quien recibió el apoyo reciente de la concejal latina Carmen de la Rosa, quien aspiraba también a la Presidencia del Concejo pero se bajó del autobus, ha dejado en claro que comulga plenamente con Mamdani. Y la asequibilidad también será su norte.

La concejal de madre hondureña, Crystal Hudson, es la favorita de los más progresistas. Foto Concejo Municipal.

“Quiero asegurarme de que contemos con un organismo capaz de brindar soluciones a los neoyorquinos en términos de asequibilidad, garantizar la máxima seguridad en la ciudad y colaborar con el alcalde para que las agendas de todos puedan avanzar, en lugar de obstaculizar cualquier oportunidad para beneficiar a los neoyorquinos”, afirmó la concejal afrolatina, quien a pesar de su cercanía en visiones con el nuevo alcalde afirma que como presidenta defenderá la independencia y la labor de supervisión que el organismo legislativo debe hacerle al mandatario de turno.

Mientras los 44 concejales reelectos que regresarán a City Hall en enero, 5 de ellos republicanos, y los 7 nuevos demócratas que se sumarán al Concejo Municipal toman una decisión y llegan a un consenso, para elegir al próximo presidente del Concejo, tanto Mamdani como su equipo de trabajo tienen algo claro: aunque el horizonte parece brillarle en esa cámara legislativa, solo cuando empiece a gobernar sabrá si el sol seguirá saliendo para sus proyectos o si los nubarrones le aguarán la fiesta en más de una ocasión.

Concejo Municipal en cifras

51 miembros

46 demócratas

5 republicanos

1 silla perdieron los republicanos

32 mujeres

19 hombres

13 latinos

44 concejales reelectos

7 nuevos concejales

5 concejales, 4 de ellos mujeres, buscan convertirse en el próximo presidente de ese organismo

1 de enero asumirán sus cargos

Estos son los miembros del nuevo Concejo Municipal de NYC que asumirá en la era Mamdani

Distrito 1: Christopher Marte, demócrata reelecto, quien aspira a ser Presidente del Concejo

Distrito 2: Harvey Epstein, demócrata primer término

Distrito 3: Erik Bottcher, demócrata reelecto

Distrito 4: Virginia Maloney, demócrata primer término

Distrito 5: Julie Menin, demócrata reelecta, quien aspira a ser Presidenta del Concejo

Distrito 6: Gale Brewer, demócrata reelecta

Distrito 7: Shaun Abreu, demócrata reelecto

Distrito 8: Elsie Encarnacion, demócrata primer término

Distrito 9: Yusef Salaa, demócrata reelecto

Distrito 10: Carmen de la Rosa, demócrata reelecta

Distrito 11: Eric Dinowitz, demócrata reelecto

Distrito 12: Kevin Riley, demócrata reelecto

Distrito 13: Shirley Aldebol, demócrata primer término quien desbancó a la republicana Kristy Marmorato

Distrito 14: Pierina Sánchez, demócrata reelecta

Distrito 15: Oswald Feliz, demócrata reelecto

Distrito 16: Althea Stevens, demócrata reelecta

Distrito 17: Justin Sánchez, demócrata primer término

Distrito 18: Amanda Farías, demócrata reelecta, quien aspira a ser Presidenta del Concejo

Distrito 19: Vickie Paladino, republicana reelecta

Distrito 20: Sandra Ung, demócrata reelecta

Distrito 21: Shanel Thomas-Henry, demócrata reelecta

Distrito 22: Tiffany Cabán, demócrata reelecta

Distrito 23: Linda Lee, demócrata reelecta

Distrito 24: James Gennaro, demócrata reelecto

Distrito 25: Shekar Krishnan, demócrata reelecto

Distrito 26: Julie Won, demócrata reelecta

Distrito 27: Natasha Williams, demócrata reelecta

Distrito 28: Ty Hankerson, demócrata primer término

Distrito 29: Lynn Schulman, demócrata reelecta

Distrito 30: Phil Wong, demócrata primer término quien reemplaza a Adrienne Adams

Distrito 31: Selvena Brooks-Powers, demócrata reelecta, quien aspira a ser Presidenta del Concejo

Distrito 32: Joann Ariola, republicana reelecta

Distrito 33: Lincoln Restler, demócrata reelecto

Distrito 34: Jennifer Gutiérrez, demócrata reelecta

Distrito 35: Crystal Hudson, demócrata reelecta, aspirante a ser Presidenta del Concejo

Distrito 36: Chi Ossé, demócrata reelecto

Distrito 37: Sandy Nurse, demócrata reelecta

Distrito 38: Alexa Avilés, demócrata reelecta

Distrito 39: Shahana Hanif, demócrata reelecta

Distrito 40: Rita Joseph, demócrata reelecta

Distrito 41: Darlene Mealy, demócrata reelecta

Distrito 42: Chris Banks, demócrata reelecto

Distrito 43: Susan Zhuang, demócrata reelecta

Distrito 44: Simcha Felder, demócrata reelecto

Distrito 45: Farah Louis, demócrata reelecta

Distrito 46: Mercedes Narcisse, demócrata reelecta

Distrito 47: Kayla Santosuosso, demócrata primer término

Distrito 48: Inna Vernikov, republicana reelecta

Distrito 49: Kamillah Hanks, demócrata reelecta

Distrito 50: David Carr, republicano reelecto

Distrito 51: Frank Morano, republicano reelecto

Quiénes son los 5 concejales que compiten por el cargo de Presidente del Concejo Municipal