Pronóstico del tiempo en Nueva York para este jueves 20 de noviembre

¿Aún no sabes qué ropa ponerte para salir este jueves en Nueva York? Lo primero de todo, las temperaturas que se predicen para el día de hoy según el pronóstico del clima en NY se encontrarán entre los 48 grados Fahrenheit (9ºC) de máxima y los 43 grados Fahrenheit (6ºC) de mínima. Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 52ºF (11ºC) de máxima y 52ºF (11ºC) de mínima.

Además, se esperan vientos que alcanzarán un máximo de 2.49 mph durante la primera mitad del día y los 1.24 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 06:48 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 16:34 h. En total habrá 10 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana el cielo estará cubierto con probabilidad de lloviznas generalizadas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 45 y los 55 grados Fahrenheit (7 y 13ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 55% por la mañana, 55% por la tarde y 55% por la noche.

El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima fundamentalmente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias continuas durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y notables lluvias.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos suaves. Ambos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.