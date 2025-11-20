USCIS anuncia aumento en las tarifas de trámites migratorios debido a la inflación

LOS ÁNGELES – El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció este jueves un incremento por la inflación de los costos de algunos trámites migratorios para 2026, que ya habían sido incrementados en julio pasado.

La agencia explicó en un comunicado que los ajustes de tarifas reflejan la inflación acumulada desde julio de 2024 hasta julio de 2025, de acuerdo a lo especificado en la ley presupuestaria que sacó adelante el presidente estadounidense, Donald Trump, en el verano pasado.

Los aumentos van desde los $10 dólares hasta los $5 dólares, como el aplicado a la autorización de empleo que pasó de $550 a $560.

El nuevo cobro para los solicitantes de asilo de $100 dólares, impuesto en la nueva ley presupuestaria, también tuvo un incremento de $10.

La aplicación al Estatus de Protección Temporal (TPS) pasará de $500 a $510. La renovación del amparo de $275 a $280.

Las nuevas tarifas ajustadas por inflación entrarán en vigor el 1 de enero de 2026.

USCIS es una agencia gubernamental que basa la mayoría de presupuesto en los pagos hechos por los mismos inmigrantes.

El aumento de los costos en los trámites migratorios han sido criticados por los defensores de los inmigrantes, que advierten que excluyen a las personas de bajos recursos así como a refugiados y solicitantes de asilo, que huyen de sus países.

