Cazzu desmiente rumores sobre la custodia total de su hija con Christian Nodal

Cazzu ofreció una entrevista a la revista GQ donde abordó diferentes temas sobre su vida, y uno de ellos ha sido el nivel de complejidad que ha tenido que enfrentar desde el momento en que su relación con Christian Nodal finalizó. Como tienen una niña de por medio, ha sido mucho más difícil en cuanto a los permisos se trata.

Sin embargo, la cantante argentina no quiso ofrecer mayores detalles de la situación que enfrenta, pero jamás se ha negado a aceptar públicamente que las circunstancias para ella han sido complicadas por no contar con el apoyo del padre de la menor: “Aguanto mucho, ¿sabes? Pero porque para mí no hay nada más importante que mi hija y mi carrera“.

La intérprete de “Con Otra” regresó a México para asistir a un evento de la mencionada revista, y los reporteros le consultaron si es cierto que ella logró quedarse con la custodia total de su hija Inti. Reveló que es falso, dado que es un proceso legal que no ha iniciado, y parece que no está en sus planes: “No, no, esas cosas son muy difíciles, son cosas que me imagino que deben tener un proceso largo. La verdad es que no se ha iniciado ningún proceso”, dijo ante los medios de comunicación.

También le consultaron si para la fecha existía un plan establecido para que Christian Nodal pudiera sostener encuentros con su hija, pero dijo que hasta el momento las cosas se mantienen igual y no existen novedades: “Todo eso lo saben, la verdad es que de ese tema no hay nada nuevo… Nada, nada de ese tema. Seguimos en la misma escalera“.

Nodal hace días mencionó que desea tener más hijos, y al respecto ella comentó: “No sé de qué me hablan… ustedes saben que nosotros ya no tenemos nada que ver. Tenemos una vida en común, pero esa pregunta, la verdad…”.

Además, le preguntaron qué piensa sobre la próxima boda eclesiástica que él tendrá con su esposa Ángela Aguilar, y respondió: “Chicos, ese tema a mí no me importa, no sé nada de eso y tenemos vidas muy alejadas, así que no hay nada que realmente nos conecte”.

