Niurka Marcos le sugiere a Cazzu que “deje estar llorando miserias”

Niurka Marcos siempre ha sido caracterizada por su forma tan particular y directa de ser, y esta vez los reporteros le preguntaron lo que opina acerca de la situación que se presenta entre Christian Nodal y Cazzu. Por ese motivo, le envió un mensaje a la cantante argentina en medio de tanta controversia y le pidió no suplicar atención.

“Yo apoyo a la mujer, pero no soy feminista. Yo no soy de las mujeres que le está rogando atención a un macho para un hijo. Mis hijos no tienen precio y ningún cabrón, aunque sea su papá, le va a rogar atención; ninguno de mis hijos. Con la pena, tienen mucha madre. Si no quieren dar, que no den; no pasa nada. Ella tiene que ser mucho más madre que mujer para que críe a su hijo sola y deje de estar llorando miserias y buscando la atención del otro. Eso es lo que pienso yo”, expresó Marcos.

Los periodistas le preguntaron a Cazzu por el comunicado que emitió Christian en días anteriores, y una de las cosas que dejó claro fue que, aunque no tiene nada que decir sobre la historia de amor que él tiene con Ángela Aguilar.

“No me gustaría caer en el recuerdo de mostrar todas las verdades que yo tengo para defenderme de algo que siento que no es justo tener que estarme defendiendo (…) No tengo nada en la historia de que él se haya enamorado de alguien más; estoy bien con eso. Solamente hay una cosa que resolver y es que nosotros estemos de acuerdo”, añadió durante el encuentro.

Antes de tomar un avión para irse a Argentina, le comunicó a la prensa que no tenía conocimiento de dónde iban a parar esos millones de pesos que Nodal, aparentemente, le enviaría mensualmente a su hija. Además, al responder, lo que hizo fue reírse sobre la situación, dado que ha generado mucha controversia el tema económico para la pequeña Inti.

“Que me digan a dónde fueron (los millones de pesos), por favor. Tengo toda la historia guardada, he hecho mucho esfuerzo por mantener la calma y por conciliar. No me gustaría usar todas las verdades que tengo solo para defenderme de algo que no es justo”, dijo.

