Cazzu se tatúa en honor a su hija Inti y a su álbum ‘Latinaje’

La cantante argentina Cazzu decidió plasmar el amor que siente por su hija Inti en un nuevo tatuaje que combinó con su más reciente álbum musical ‘Latinaje’.

Cazzu había hablado en el pasado sobre sus intenciones de hacerse un tatuaje en honor a su única hija, fruto de su relación pasada con el cantante Christian Nodal. Cazzu decidió combinar el nombre de Inti y Latinaje en una palabra. “Latinaje” fue la palabra que Cazzu se tatuó en la piel.

La artista se hizo este tatuaje tras su llegada a Argentina luego de recorrer varias ciudades de México con su gira ‘Latinaje En Vivo’.

Hace unas semanas ‘La Jefa’ habló en una entrevista sobre su deseo de tatuarse algo relacionado a su hija. Incluso bromeó que le gustaría tatuarse un gesto muy gracioso que hace su hija.

“Todavía no tengo un tatuaje por mi hija, en breve, voy a dedicarle un tatuaje, me encantaría. Hay una carita que hace ella, que me encantaría tenerla tatuada por siempre, mostrársela y que le dé vergüenza y que diga ´mamá, ¿por qué hiciste eso?´”, dijo en la entrevista a GQ.

Cazzu viajó con su hija a México para presentarse en varias ciudades del país con su gira ‘Latinaje En Vivo’. La artista argentina dijo que pudo viajar con su hija ya que obtuvo un permiso especial de un juez luego de que Nodal, presuntamente, se negó a otorgar el permiso para que Cazzu viaje con Inti durante su gira.

Mientras Cazzu estaba de gira por México, Christian Nodal emitió un comunicado a través de sus abogados en el que desmintieron las declaraciones de Cazzu, las cuales también acusaban a Nodal de pagar un monto insuficiente para la manutención de Inti.

En un encuentro con los medios, Cazzu reaccionó al comunicado y lo calificó como “un descaro”. “Primero, me parece un descaro. Me encantaría que toda esa energía que se pone en entrevistas y comunicados se usara para conciliar, para tomar decisiones importantes sobre el futuro de mi hija”, agregó.

La intérprete de ‘Con otra’ reaccionó también a la afirmación de Nodal de que envía cantidades millonarias a Cazzu para la manutención de Inti. “Que me digan a dónde fueron (los millones de pesos), por favor. Tengo toda la historia guardada, he hecho mucho esfuerzo por mantener la calma y por conciliar. No me gustaría usar todas las verdades que tengo solo para defenderme de algo que no es justo”, respondió la artista.

