Thalía se emocionó con el homenaje que le hizo Cazzu: “Me encanta”

La cantante mexicana Thalía aplaudió el homenaje que le hizo la cantante argentina Cazzu durante su concierto en el Auditorio Nacional el pasado 14 de octubre.

Como parte de su repertorio, Cazzu interpretó la canción ‘No me enseñaste’, un tema de Thalía y que se convirtió en una de las canciones más exitosas de su carrera musical.

Cazzu decidió interpretar esta pieza como una forma de rendir homenaje a una “reina de la música mexicana”. “Como no podía ser de otra manera, les preparé una canción de una reina de este hermoso país. Con mucho cariño y mucho respeto”, dijo antes de comenzar el tema.

La interpretación de Cazzu fue fuertemente aplaudida por el público presente. Thalía también reaccionó a la versión que Cazzu hizo de su canción. A través de sus historias de Instagram, la cantante mexicana compartió un fragmento de la presentación de Cazzu y escribió un breve pero significativo mensaje.

“Pero qué linda sorpresa, @cazzu, te quedó hermosa. Es de mis canciones favoritas de la vida. Me encanta”, escribió la cantante mexicana.

Cazzu respondió repostando la publicación de Thalía y acompañado con emojis de lágrimas, besos y corazones.

La cantante argentina se presentó en el Auditorio Nacional en dos fechas como parte de su gira ‘Latinaje En Vivo’. La artista agotó en pocos días las dos fechas en el recinto capitalino. Durante su recorrido por el país, Cazzu ha conectado con el público argentino y ha rendido homenaje a la cultura del país al interpretar temas de artistas mexicanos como “No me pidas perdón” de Banda MS y “Ya lo sé” de Jenni Rivera.

Cazzu está concentrada en su carrera y su gira luego de un año de cambios a nivel personal y una fuerte polémica en la que se vio involucrada. A mediados de 2024 se anunció su ruptura con el cantante mexicano Christian Nodal, con quien tuvo una relación de casi dos años y una hija. Pocos días después, Nodal anunció su relación con Ángela Aguilar y se casaron un par de meses después. En redes sociales se especuló que Nodal le fue infiel a Cazzu, el cantante lo ha desmentido en varias oportunidades.

Cazzu por su parte ha tratado de mantenerse al margen de la polémica, aunque ha hecho declaraciones que contradicen la versión que han dado Nodal y Ángela sobre la ruptura.

