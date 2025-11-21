Chicago: el tiempo para hoy viernes 21 de noviembre

A menudo se dice que el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta inviernos fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte a contrapié. Es por eso que aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy viernes 21 de noviembre.

El clima en Chicago hoy

La mejor solución para evitar sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Estate atento a las previsiones y consulta diariamente los reportes para obtener la información meteorológica más precisa.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas en cuanto a temperaturas, se llegará hasta los 48 grados Fahrenheit (9ºC) de máxima y los 37 grados Fahrenheit (3ºC) de mínima. Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” prevista para esta jornada será de 45ºF (7ºC) de máxima y 45ºF (7ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 25 durante el día y del 25 a lo largo de la noche. Luego, tendremos más nubes que claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 9.32 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:47 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 16:25 h. En total habrá 10 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Chicago se espera escasa nubosidad. La temperatura máxima estimada será de 48 grados Fahrenheit (9 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 41 (5ºC).

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar bastante durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que se trata de temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es recomendable estar preparado para todo tipo de condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por su clima impredecible, pero con la preparación adecuada, vas a poder disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si siempre estás informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás de sobra preparado para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima