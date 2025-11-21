window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

¿De qué hablaron Trump y Mamdani tras su reunión en la Casa Blanca?

Pese a la tensión demostrada durante meses entre ambos líderes, el encuentro se convirtió en una conversación cordial y orientada a la política pública

El presidente Donald Trump y Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York, se reunieron este viernes. Crédito: Evan Vucci | AP

Avatar de Luis De Jesús

Por  Luis De Jesús

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York, sostuvieron este jueves una reunión en el Despacho Oval que, pese a la tensión demostrada durante meses entre ambos, terminó convirtiéndose en una conversación cordial y orientada a la política pública.

Los líderes se reunieron en la Casa Blanca. Foto: Evan Vucci / AP

El encuentro se produjo después de una campaña electoral en la que Trump calificó a Mamdani de “comunista”, mientras el futuro alcalde llegó a referirse al mandatario como “fascista”. Sin embargo, tanto Trump como Mamdani dejaron ver coincidencias en su visión y revelaron detalles sobre lo que están dispuestos a negociar en los próximos meses.

Información en desarrollo…

