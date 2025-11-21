¿De qué hablaron Trump y Mamdani tras su reunión en la Casa Blanca?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Zohran Mamdani, alcalde electo de Nueva York, sostuvieron este jueves una reunión en el Despacho Oval que, pese a la tensión demostrada durante meses entre ambos, terminó convirtiéndose en una conversación cordial y orientada a la política pública.

Los líderes se reunieron en la Casa Blanca. Foto: Evan Vucci / AP

El encuentro se produjo después de una campaña electoral en la que Trump calificó a Mamdani de “comunista”, mientras el futuro alcalde llegó a referirse al mandatario como “fascista”. Sin embargo, tanto Trump como Mamdani dejaron ver coincidencias en su visión y revelaron detalles sobre lo que están dispuestos a negociar en los próximos meses.

Información en desarrollo…

Sigue leyendo:

• Mamdani visita hoy a Trump: expectativas sobre el futuro de Nueva York tras meses de reproches

• Trump confirmó que se reunirá con Mamdani el viernes en el Despacho Oval

• ¿Quién reemplazará a Mamdani en la Asamblea estatal de Nueva York por Queens cuando asuma la alcaldía?