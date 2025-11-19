Trump confirmó que se reunirá con Mamdani el viernes en el Despacho Oval

El presidente Donald Trump, anunció a través de su red social que se reunirá con el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani el viernes 21 de noviembre en la Casa Blanca, y así cumplir un compromiso adquirido con los votantes.

El republicano escribió el miércoles por la noche en una publicación de Truth Social que Mamdani había solicitado una reunión y que “acordaron que esta reunión tendrá lugar en el Despacho Oval”.

“El alcalde comunista de la ciudad de Nueva York, Zohran “Kwame” Mamdani, ha solicitado una reunión. Hemos acordado que esta reunión tendrá lugar en el Despacho Oval el viernes 21 de noviembre. ¡Pronto les daremos más detalles!”, escribió Trump.

Zohran Mamdani asumirá el cargo el 1 de enero de 2026, y cuyo triunfo se produjo tras una campaña marcada por las críticas del mandatario, quien le había dado su apoyo a Andrew Cuomo.

Mamdani confirmó el encuentro y sostuvo que quiere “hablar con franqueza” al presidente sobre las dificultades económicas que enfrentan los neoyorquinos, especialmente el alto costo de vida.

La oficina de Mamdani confirmó la reunión. “Como es costumbre para una administración municipal entrante, el alcalde electo planea reunirse con el presidente en Washington para discutir la seguridad pública, la seguridad económica y la agenda de asequibilidad que más de un millón de neoyorquinos votaron hace apenas dos semanas”.

Mamdani dijo durante un acto en El Bronx que la intención de reunirse con Trump responde a un compromiso adquirido con los votantes. “Mi equipo se puso en contacto con la Casa Blanca para cumplir un compromiso que hice con los neoyorquinos durante esta campaña”, indicó.

El nuevo alcalde de Nueva York, ganó las elecciones con una campaña que centró en propuestas como congelar los alquileres regulados, hacer gratuito el transporte en autobús y crear supermercados municipales.

El alcalde electo es hijo de inmigrantes y nació en Uganda. Prometió defender a las comunidades vulnerables y oponerse a cualquier decisión federal que considere perjudicial para la ciudad.

Mamdani, de 34 años, se define como socialista democrático y es asambleísta estatal, reemplazará a Eric Adams, quien se retiró de la contienda por la reelección en septiembre.

