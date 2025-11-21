El tiempo de hoy en Nueva York para este viernes 21 de noviembre

¿No tienes claro qué ropa ponerte para salir este viernes en Nueva York? La predicción del clima para los neoyorquinos en las siguientes horas apunta aindica unas temperaturas que fluctuarán entre los 52 grados Fahrenheit (11ºC) de máxima y los 46 grados Fahrenheit (8ºC) de mínima. Además, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 52ºF (11ºC) de máxima y 52ºF (11ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 3% durante el día y del 55% a lo largo de la noche, mientras que tendremos una nubosidad del 14% durante el día y del 46% en el periodo nocturno.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 3.73 mph en el día y los 4.35 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:50 h, mientras que se pone en el horizonte a las 16:34 h. En total, tendremos 10 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana habrá más nubes que claros con probabilidad de alguna llovizna. Las temperaturas tendrán una variación entre los 37 y los 50 grados Fahrenheit (3 y 10ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 74% por la mañana, 2% por la tarde y 74% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias constantes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas elevadas, inviernos frescos y abundantes precipitaciones.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Ambos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.