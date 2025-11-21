Illinois autoriza que conductores porten su licencia de conducir en su smartphone 

Illinois estrenó oficialmente la posibilidad de llevar la licencia de conducir o el ID estatal directamente en el iPhone o Apple Watch, convirtiéndose, de acuerdo con Governing, en el estado más grande del país en implementar una versión digital ampliamente disponible para sus residentes.

Según NBC Chicago, la demanda fue tan alta en el arranque que algunos usuarios encontraron mensajes de “servicio ocupado” al intentar activar la función en Apple Wallet.

Cómo funcionará la nueva licencia digital en Illinois

La oficina del Secretario de Estado explicó que esta identificación digital, conocida como Mobile ID, funciona como una credencial complementaria, no como un reemplazo de la tarjeta física. De acuerdo con ilsos.gov, los conductores aún deben portar su licencia tradicional en situaciones donde la ley lo exija, especialmente durante paradas policiales o trámites que no cuenten con lectores compatibles.

La digitalización promete agilizar procesos y reducir el uso del plástico. Crédito: Shutterstock

Según Capitol News Illinois, el registro requiere escanear la licencia física, tomarse una selfie y completar una verificación biométrica antes de que la credencial se active en el dispositivo. La aceptación, por ahora, se concentra en puntos con tecnología preparada para leer Mobile ID.

De acuerdo con Semana, más de 250 puntos de control de la TSA, incluyendo los aeropuertos O’Hare y Midway, ya pueden verificar esta versión digital, y algunos comercios utilizan la app Mobile ID Verifier para comprobar la autenticidad del documento.

El estado también confirmó que la compatibilidad con Google Wallet y Samsung Wallet está prevista, aunque aún sin fecha concreta. Según NBC Chicago, esta expansión permitirá que más usuarios utilicen la licencia digital sin depender exclusivamente del ecosistema Apple.

Ventajas, límites y preocupaciones sobre privacidad

La digitalización promete agilizar procesos y reducir el uso del plástico, pero también plantea dudas. Expertos consultados por Semana y organizaciones civiles han advertido que depender del teléfono para acreditar identidad abre interrogantes: qué sucede si el dispositivo se apaga, se daña o es solicitado por un agente durante un control.

Según ILSOS, la credencial está cifrada y diseñada para compartirse sin revelar información adicional del teléfono, pero grupos de derechos civiles piden regulaciones más claras para evitar solicitudes indebidas y proteger los datos personales.

De acuerdo con Capitol News Illinois, la recomendación oficial es utilizar la licencia digital como herramienta práctica en aeropuertos y comercios compatibles, y seguir portando la tarjeta física hasta que exista una infraestructura más amplia y regulaciones precisas sobre el uso de identificaciones móviles.

