California revocará miles de licencias de conducir a migrantes por violar ley estatal

Alrededor de 17,000 licencias de conducir comerciales que fueron otorgadas a inmigrantes, serán revocadas por violar la ley estatal, confirmaron funcionarios.

Las licencias de conducir que serán revocadas tenían expirada la fecha de vencimiento, que permitía estar a los conductores legalmente en Estados Unidos. La semana pasada detuvieron en Oklahoma a 34 choferes de camión que tenían licencias de conducir comerciales emitidas en los estados santuario.

“El estado actuó de forma indebida”

El secretario de Transporte, Sean Duffy declaró que la decisión de California de revocar las licencias constituye una admisión de que el estado actuó de forma indebida, a pesar de haber defendido previamente sus estándares de expedición de licencias, informó AP.

“Tras semanas de negar cualquier irregularidad, Gavin Newsom y California han sido sorprendidos con las manos en la masa. Ahora que hemos desenmascarado sus mentiras, se están revocando 17,000 licencias de camionero expedidas ilegalmente”, declaró Duffy.

Por su lado, la oficina del gobernador Newsom señaló que los conductores cuyas licencias fueron revocadas contaban con permisos y autorización del gobierno federal para trabajar. Indicaron que las licencias revocadas infringían la ley estatal. Las licencias de conducir ya había expirado la fecha de vencimiento.

El portavoz de Gavin Newsom, Brandon Richards, respondió al secretario Duffy en un comunicado, según AP.

“Una vez más, Sean ‘Road Rules’ Duffy no comparte la verdad, sino que difunde falsedades fácilmente refutables en un triste y desesperado intento por complacer a su querido líder”, subrayó Richards.

Caso de Florida

La administración Trump ha criticado a los estados que emitieron licencias de conducir a migrantes que presuntamente se encuentran de forma irregular en el país. El tema tuvo relevancia cuando un conductor originario de India realizó un giro en U que no estaba permitido y provocó un accidente en donde murieron tres personas en Florida.

Sean Duffy impuso nuevas restricciones sobre qué inmigrantes pueden obtener licencias de conducir comerciales. Entre las exigencias está que hablen inglés.

El secretario eliminó $40 millones de dólares en fondos federales argumentando que California no está haciendo cumplir los requisitos de inglés para los camioneros, y reiteró que retirará otros $160 millones del estado por estas licencias emitidas irregularmente si no se invalidan todas las licencias ilegales y se resuelven todas las inquietudes, publicó AP.

