Fugitivo obtuvo licencia de conducir en Nueva York con el nombre “David Beckham”

Un ciudadano rumano que se encontraba fugitivo y que ingresó de manera indocumentada a Estados Unidos obtuvo una licencia de conducir del estado de Nueva York utilizando el nombre del exfutbolista británico David Beckham, informó The New York Post.

El hombre formaría parte de una red criminal “gitana” y habría usado múltiples identidades, por lo que las autoridades aún desconocen su nombre real.

Según declaraciones del ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, citadas por The New York Post, el individuo cruzó la frontera entre México y Estados Unidos en 2022 y era buscado en varios países.

Blakeman ironizó en una conferencia de prensa: “Al parecer, nos visitó una celebridad en el condado de Nassau: David Beckham. Aunque no es futbolista, sí es una celebridad porque es buscado en muchos países”.

La policía del condado informó que el sospechoso y su pareja, identificada como Veta Rostas, ingresaron el 23 de octubre a la joyería Kravitz, en Oceanside, de donde sustrajeron un brazalete de diamantes valorado en $11,000 dólares.

De acuerdo con el medio neoyorquino, el seguimiento se logró mediante tecnología de reconocimiento facial y un boletín internacional que permitió a un analista del Reino Unido identificar al sospechoso. La policía lo arrestó el domingo.

Un portavoz del Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York confirmó al medio que la licencia fue emitida el 14 de abril y aseguró que se siguieron “todos los procedimientos adecuados”.

La agencia añadió que “no es raro que personas de otros países tengan un solo nombre”.

Este incidente ocurre después de otros casos similares.

En septiembre, el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, cuestionó la validez de una licencia comercial emitida en Nueva York que identificaba a otro migrante únicamente como “Sin nombre”.

Y a principios de mes, un ciudadano uzbeko buscado por terrorismo fue detenido en Kansas con una licencia comercial legal de Pensilvania, tras haber sido liberado previamente bajo políticas migratorias federales, recuerda The New York Post.

El fugitivo fue entregado a agentes federales de inmigración para iniciar un proceso de deportación. “Estoy seguro de que ese no es su nombre real”, señaló el comisionado de policía del condado de Nassau, Patrick Ryder.

