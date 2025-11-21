‘Los Abogados del Pueblo’ entregarán pavos gratis

Gorayeb & Associates, una firma legal reconocida en Nueva York como Los Abogados del Pueblo, dio a conocer su Evento Anual de Acción de Gracias este fin de semana, una actividad enfocada en la comunidad donde distribuirá 2,000 pavos gratis a familias de la Gran Manzana y Long Island .

El evento se llevará a cabo este sábado 22 de noviembre en World of Life Church, 80 West Merrick Road, Freeport, NY, y el domingo 23 de noviembre en Corona Plaza, Calle 103 y Avenida Roosevelt, Corona, NY. La distribución comenzará a las 12:00 p.m. en ambos días, hasta agotar existencias.

El Evento Anual de Acción de Gracias es una de las tradiciones comunitarias más significativas de Gorayeb & Associates, creada para apoyar a las familias locales durante la temporada festiva y reafirmar el compromiso de larga trayectoria de la firma con las comunidades inmigrantes y de clase trabajadora de Nueva York. Se espera que el evento de este año reúna a cientos de residentes que recibirán un pavo para celebrar Acción de Gracias en casa con sus seres queridos.

“Este evento representa lo que más valoramos: gratitud, comunidad y el apoyo a familias que trabajan duro todos los días”, dijo la firma en un comunicado. “Durante más de cuarenta años, hemos estado al lado de los trabajadores y sus familias en todo Nueva York, y esta distribución es una manera de retribuir y agradecer a la comunidad por su confianza”

Miembros del personal, voluntarios, organizaciones comunitarias y socios locales estarán presentes en ambas ubicaciones para ayudar a garantizar un proceso de distribución organizado, acogedor y eficiente.

“La firma continúa dedicada a apoyar a las comunidades a las que sirve mediante representación legal, así como iniciativas culturales, educativas y sociales que fortalecen a la comunidad”, agregó el comunicado de prensa.