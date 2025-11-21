Maite Perroni habla de su peso y la violencia digital: “Nunca se es suficiente”
La cantante rechaza que, de manera constante, cuestionen su cuerpo por tener algunas libras más y agregó que se acepta tal como es
La cantante Maite Perroni, desde hace varios días, se ha convertido en tendencia por algunas fotos viejas y otras con inteligencia artificial, donde se ve aparentemente con unos kilos de más. Por ello, decidió grabar un video para reaccionar a los comentarios negativos que han hecho sobre su aspecto físico a sus 42 años.
En el audiovisual, reveló que actualmente pesa 72 kg y aseguró que tiene pocas opciones; una de ellas sería victimizarse y llorar por lo mal que la pueden hacer sentir, pero ella eligió seguir llevando su vida como la tenía hasta ahora, criando a su pequeña hija, fruto de su amor con el productor mexicano Andrés Tovar. Aunque rechazó que tantas personas estén estudiando su cuerpo como si fuese “un informe financiero”.
“Vivimos en una sociedad en donde nunca se es suficiente, nunca seremos suficientemente guapas, suficientemente inteligentes, suficientemente talentosas, suficientemente trabajadoras, suficientemente flacas, como si de eso dependiera nuestro valor, cuando nuestro verdadero poder realmente está en poder aceptar cada una de las etapas de la vida; está en poder abrazar nuestros procesos con amor”, dijo en el video compartido.
Perroni declaró que con su edad prefiere aceptarse como es, en vez de seguir intentando buscar ese prototipo de figura que muchos desean que tenga: “Decido abrazar mi cuerpo y agradecerle por haberme traído hasta aquí, por darme la fuerza para dar vida y poder atravesar todos los procesos, cambios y transformaciones que eso conlleva, y eso me hace hoy sentirme mucho más real y más feliz”.
La actriz y cantante no quiso finalizar su reacción sin antes recalcar que es importante no darle mayor atención a lo que el resto pueda decir de una persona, más en su caso, cuando las fotos que se han viralizado no son todas reales. Por ello, prefiere seguir adelante con el peso y la vida real que lleva, y no lo que otros hacen virales para intentar destruir o manchar su imagen, por lo cual aseguró que se trata de “violencia digital”.
“Nunca permitan que la opinión de los demás defina su valor. Mientras tanto, yo seguiré sanando, dejando ir lo que ya no es, las narrativas falsas sobre mí que no me pertenecen, descubriendo mis propios tiempos, aceptando mis cambios, abrazando mis procesos, viviendo mi vida con mucho amor y agradecimiento”, dijo.
