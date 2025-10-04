Maite Perroni se desvincula del exmanager de RBD: “No tengo nada de relación con él”

Guillermo Rosas fue manager de RBD y los acompañó durante la gira que realizaron en el año 2023, pero la relación se terminó dado que, de forma repentina, comenzó a faltar dinero de las ganancias que ellos fueron recibiendo de los conciertos por diversos países. Tras un encuentro con la prensa, le preguntaron a Maite Perroni qué tenía que decir sobre él y dijo que “no tengo nada de relación con él, afortunadamente”.

Sin embargo, en el año 2024, la situación para los integrantes de la agrupación y Rosas explotó, ya que él fue denunciado tras muchos de ellos desconocer dónde quedaron los fondos. Por ello, la cantante expresó que siempre que sea necesario hablará, ya que no ve prudente que el trabajo de algunos no sea valorado. “Nunca me voy a quedar callada y voy a seguir siempre luchando por lo que sea justo y por lo que sea honrar y respetar nuestro trabajo”, dijo a El Gordo y la Flaca.

La actriz hace pocas semanas, sostuvo un encuentro con los medios de comunicación y habló sobre lo que significa para ella haber pertenecido a RBD, además de la receptividad que ha tenido durante todo este tiempo por su participación en la telenovela que le dio tanto reconocimiento a nivel mundial. Por ello, decidió almacenar lo positivo y dejar a un lado lo malo que ha pasado durante todo este tiempo.

“Para mí, lo más importante, de verdad, es agradecerles a ustedes todo su apoyo y el interés que hay siempre respecto a lo que pasa con nosotros, en nuestras vidas y en el proceso de nuestros trabajos; pero también lo más importante es seguir adelante con lo positivo, con lo que suma, con todas las cosas bonitas que están pasando”, expresó.

Para Perroni, seguir hablando de las cosas que han pasado en el grupo se vuelve incómodo, dado que en ocasiones es para generar mayor controversia a lo que realmente ocurrió, de tal manera que aseguró que ni ellos saben tanto como todo lo que se ha dicho en la prensa.

“Es un tema muy desgastado, hay muy poca información al respecto y se ha hablado demasiado. Lo que te puedo decir es que yo amo a RBD y estoy profundamente agradecida con la gente, con el público, con todos los fans que han construido esta historia por más de 20 años, que nos han llenado de lealtad“, manifestó.

Sigue leyendo:

· Maite Perroni dice lo que ocurrió tras cubrir el rostro de Anahí en una publicación

· Mane de la Parra defendió a Maite Perroni tras cubrir el rostro de Anahí en una revista

· Maite Perroni prioriza su bienestar y no regresará a RBD